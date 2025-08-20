Когда улучшится погода в Екатеринбурге и перестанет лить дождь

После ливней и гроз с крупным градом свердловчане могут надеяться на улучшение погоды. Предварительным прогнозом на ближайшие дни с URA.RU поделилась главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.
«Ночью будет беспокойно: циклон еще близко, могут быть кое-где грозы и сильные дожди. А завтра [21 августа] будут кратковременные осадки, уже не такие интенсивные, как сегодня, появится солнце. Температура днем будет 20-24 градуса», — сказала Шепоренко.
По словам синоптика, такая погода сохранится и в последующие дни, включая выходные. Будет умеренно тепло, до 25 градусов, и мало осадков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!