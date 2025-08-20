Когда улучшится погода в Екатеринбурге и перестанет лить дождь

Свердловчан ждут солнечные выходные после ливней и гроз с градом
Август еще порадует уральцев теплом
Август еще порадует уральцев теплом

После ливней и гроз с крупным градом свердловчане могут надеяться на улучшение погоды. Предварительным прогнозом на ближайшие дни с URA.RU поделилась главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.  

«Ночью будет беспокойно: циклон еще близко, могут быть кое-где грозы и сильные дожди. А завтра [21 августа] будут кратковременные осадки, уже не такие интенсивные, как сегодня, появится солнце. Температура днем будет 20-24 градуса», — сказала Шепоренко. 

По словам синоптика, такая погода сохранится и в последующие дни, включая выходные. Будет умеренно тепло, до 25 градусов, и мало осадков. 

