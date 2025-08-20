Дело замглавы Ельцин Центра попросили рассмотреть в московском суде

Административное дело в отношении замдиректора Ельцин Центра Людмилы Телень, которую обвиняют по статье о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ), просят рассмотреть в Москве. С таким ходатайством от имени замглавы ЕЦ выступил ее адвокат, передает корреспондент URA.RU из Свердловского областного суда, где прошло заседание.
Сама Телень на заседание не пришла. Ее адвокат Михаил Бирюков сразу заявил ходатайство о переносе рассмотрения дела по месту жительства и работы Телень — в Москву. Также он указал на тот факт, что правонарушение было совершено в Москве. Также адвокат просил закрыть дело в связи с истечением срока давности. Суд по всем пунктам отказал.
Людмилу Телень судят за репост поста 25 февраля 2022 года со страницы в соцсетях дочери Бориса Ельцина Татьяны Юмашевой. 27 мая 2025 года его зафиксировал сотрудник центра «Э», протокол составили уже в екатеринбургском отделе полиции №9.
Еще раньше Телень сама хотела обращаться в суд, но по другому поводу. В эфире телеканала «Россия 24» опубликовали ее израильский паспорт, а входящий в сетку пропагандиста Владимира Соловьева telegram-канал «УРАЛLIVE» написал про это пост, прикрепив фото документа. Телень заявила, что на нее идет спланированная информационная атака, а журналисты искажают факты. За нее также вступался председатель правления ЕЦ Александр Дроздов.
