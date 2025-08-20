В преддверии начала учебного года во многих торговых центрах Екатеринбурга начали работать школьные базары, там продают как привычную всем канцелярию, так и дорогую. Корреспондент URA.RU прогулялся между стеллажей и изучил ассортимент.
Так, например, на одном из базаров нашелся пенал за 3790 рублей, но есть и вариант бюджетнее — за 999 рублей. Цены на рюкзаки варьируются, но внимание привлек тот, что стоит 14680 рублей. Чтобы не носить сменную обувь в простом пакете, можно выбрать стильный непромокаемый мешок, например, за 745 или 650 рублей.
Для любителей русских народных сказок нашлись дневники в подобной стилистике за 665 рублей, а те, что оформлены в цветах флага России, обойдутся от 475 до 565 рублей. Ручку в футляре продают за 312 рублей, простые карандаши в некоторых отделах делятся на «праворукие» и «леворукие» — найти разницу между ними сложно, но каждый такой стоит 282 рубля.
Ранее URA.RU рассказывало, в каких ТЦ уже функционируют школьные ярмарки. Подробнее — в материале.
