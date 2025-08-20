Рюкзак за 14 тысяч, пенал за 3 тысячи: в Екатеринбурге продают дорогущую канцелярию. Фото

На школьных базарах Екатеринбурга продают рюкзаки за 14 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Школьные базары заработали во многих ТЦ города
Школьные базары заработали во многих ТЦ города Фото:

В преддверии начала учебного года во многих торговых центрах Екатеринбурга начали работать школьные базары, там продают как привычную всем канцелярию, так и дорогую. Корреспондент URA.RU прогулялся между стеллажей и изучил ассортимент.

Так, например, на одном из базаров нашелся пенал за 3790 рублей, но есть и вариант бюджетнее — за 999 рублей. Цены на рюкзаки варьируются, но внимание привлек тот, что стоит 14680 рублей. Чтобы не носить сменную обувь в простом пакете, можно выбрать стильный непромокаемый мешок, например, за 745 или 650 рублей.

Для любителей русских народных сказок нашлись дневники в подобной стилистике за 665 рублей, а те, что оформлены в цветах флага России, обойдутся от 475 до 565 рублей. Ручку в футляре продают за 312 рублей, простые карандаши в некоторых отделах делятся на «праворукие» и «леворукие» — найти разницу между ними сложно, но каждый такой стоит 282 рубля.

Ранее URA.RU рассказывало, в каких ТЦ уже функционируют школьные ярмарки. Подробнее — в материале

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В преддверии начала учебного года во многих торговых центрах Екатеринбурга начали работать школьные базары, там продают как привычную всем канцелярию, так и дорогую. Корреспондент URA.RU прогулялся между стеллажей и изучил ассортимент. Так, например, на одном из базаров нашелся пенал за 3790 рублей, но есть и вариант бюджетнее — за 999 рублей. Цены на рюкзаки варьируются, но внимание привлек тот, что стоит 14680 рублей. Чтобы не носить сменную обувь в простом пакете, можно выбрать стильный непромокаемый мешок, например, за 745 или 650 рублей. Для любителей русских народных сказок нашлись дневники в подобной стилистике за 665 рублей, а те, что оформлены в цветах флага России, обойдутся от 475 до 565 рублей. Ручку в футляре продают за 312 рублей, простые карандаши в некоторых отделах делятся на «праворукие» и «леворукие» — найти разницу между ними сложно, но каждый такой стоит 282 рубля. Ранее URA.RU рассказывало, в каких ТЦ уже функционируют школьные ярмарки. Подробнее — в материале. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...