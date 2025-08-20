Экс-депутата свердловского заксобрания отправили в СИЗО

Жуковского арестовали на два месяца
Жуковского арестовали на два месяца

Куйбышевский райсуд Омска арестовал экс-депутата заксобрания Свердловской области, главу муниципальной компании «Омскэлектро» Андрея Жуковского. Его обвинили ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

«Удовлетворено ходатайство следователя СУ СК РФ по Омской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гендиректора АО „Омскэлектро“ Жуковского А. А.» — пояснили там. В СИЗО он пробудет два месяца.

Информация о задержании Жуковского появилась накануне. По словам омского губернатора Виталия Хоценко, город и региональное правительство будет оказывать содействие следствию.

Жуковский также является депутатом омского заксо, где возглавляет фракцию партии «Справедливая Россия — За правду». В 2023 году следователи завели уголовное дело в отношении руководства «Омскэлектро». Тогда прокуратура сообщила, что действия топ-менеджеров нанесли предприятию ущерб в 50 млн рублей и довели его до предбанкротного состояния.

