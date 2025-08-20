В Пионерском районе Екатеринбурга заметили хищную птицу, которая под окнами жилого дома клевала добычу. Видео поделился читатель URA.RU. А орнитолог Нина Садыкова прокомментировала, что это за пернатый.
«Я заметила на березе птицу, похожую на ястреба. Клевала на ветке какую-то добычу — то ли мышь, то ли голубя. Как у Пушкина: „Кровавую пищу клюет под окном“. Она просидела на дереве весь день, промокла под дождем, а потом высушила перья и улетела», — поделилась наблюдениями девушка.
Она оказалась права: орнитолог Нина Садыкова предположила, что на видео перепелятник — птица из семейства ястребиных. В городах их можно встретить не так уж редко: хищников привлекает в мегаполисах добыча. Как правило, они питаются более мелкими птицами и иногда грызунами. О том, какие еще редкие пернатые могут встретиться в Екатеринбурге, — в заметке URA.RU.
