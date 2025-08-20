В Екатеринбурге заметили ястреба с кровавой добычей. Фото

Екатеринбург привлекает многих хищных птиц (архивное фото)
Екатеринбург привлекает многих хищных птиц (архивное фото)

В Пионерском районе Екатеринбурга заметили хищную птицу, которая под окнами жилого дома клевала добычу. Видео поделился читатель URA.RU. А орнитолог Нина Садыкова прокомментировала, что это за пернатый. 

«Я заметила на березе  птицу, похожую на ястреба. Клевала на ветке какую-то добычу — то ли мышь, то ли голубя. Как у Пушкина: „Кровавую пищу клюет под окном“. Она просидела на дереве весь день, промокла под дождем, а потом высушила перья и улетела», — поделилась наблюдениями девушка. 

Она оказалась права: орнитолог Нина Садыкова предположила, что на видео перепелятник — птица из семейства ястребиных. В городах их можно встретить не так уж редко: хищников привлекает в мегаполисах добыча. Как правило, они питаются более мелкими птицами и иногда грызунами. О том, какие еще редкие пернатые могут встретиться в Екатеринбурге, — в  заметке URA.RU

