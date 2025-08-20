Управляющую ТЦ в Екатеринбурге, где мальчику оторвало руку, вызвали на допрос

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Правоохранители устанавливают обстоятельства ЧП
Правоохранители устанавливают обстоятельства ЧП Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге малышу оторвало руку эскалатором

В Екатеринбурге представителей управляющей компании RED торгового центра «Ботаника Молл», где двухлетнему мальчику зажевало руку в эскалаторе, вызывают в различные ведомства, чтобы прояснить обстоятельства ЧП. Об этом URA.RU рассказали сотрудники ТЦ.

«Работали сотрудники Следственного комитета, управляющей сегодня целый день на месте нет. Вызывают в различные ведомства для прояснения обстоятельств ЧП», — сказал один из работников.

Инцидент случился вечером 19 августа. Пострадавшего мальчика сразу доставили в горбольницу №9. Несмотря на все усилия, врачам не удалось сохранить конечность ребенка. Следователи возбудили уголовное дело, а председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге представителей управляющей компании RED торгового центра «Ботаника Молл», где двухлетнему мальчику зажевало руку в эскалаторе, вызывают в различные ведомства, чтобы прояснить обстоятельства ЧП. Об этом URA.RU рассказали сотрудники ТЦ. «Работали сотрудники Следственного комитета, управляющей сегодня целый день на месте нет. Вызывают в различные ведомства для прояснения обстоятельств ЧП», — сказал один из работников. Инцидент случился вечером 19 августа. Пострадавшего мальчика сразу доставили в горбольницу №9. Несмотря на все усилия, врачам не удалось сохранить конечность ребенка. Следователи возбудили уголовное дело, а председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...