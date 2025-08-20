Управляющую ТЦ в Екатеринбурге, где мальчику оторвало руку, вызвали на допрос

В Екатеринбурге представителей управляющей компании RED торгового центра «Ботаника Молл», где двухлетнему мальчику зажевало руку в эскалаторе, вызывают в различные ведомства, чтобы прояснить обстоятельства ЧП. Об этом URA.RU рассказали сотрудники ТЦ.
«Работали сотрудники Следственного комитета, управляющей сегодня целый день на месте нет. Вызывают в различные ведомства для прояснения обстоятельств ЧП», — сказал один из работников.
Инцидент случился вечером 19 августа. Пострадавшего мальчика сразу доставили в горбольницу №9. Несмотря на все усилия, врачам не удалось сохранить конечность ребенка. Следователи возбудили уголовное дело, а председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования.
