28 июля 2024
27 июля 2024

Жительница Сургута покорила Баскова и Лазарева своим пением

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Сургутянка исполнила песню «Цвети, моя земля» на федеральном канале
Сургутянка исполнила песню «Цвети, моя земля» на федеральном канале Фото:

Сургутянка Анна Колесникова приняла участие в музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия-1». Ее голос покорил судей и певцов Николая Баскова и Сергея Лазарева. Девушка призналась, что на проект она пришла, чтобы победить саму себя.

«Я пришла на этот проект для того, чтобы победить саму себя. Хочется какой-то новой энергии, новых знакомств, эмоций, чтобы обновить кровь творческую, скажем так», — сказала Колесникова перед выступлением. Ее голос впечатлил всех 10-ых судей, включая Баскова и Лазарева.

Она исполняла песню «Цвети, моя земля». Благодаря тому, что за сургутянку проголосовали все судьи, она сможет пройти финальный кастинг и попасть в новый сезон шоу.

Ранее еще одна сургутянка — Кристина Елизарова — выиграла корону в международном конкурсе красоты и культуры стран БРИКС. Она тоже участвовала в конкурсе впервые, и чтобы побороть страхи.

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Сургутянка Анна Колесникова приняла участие в музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия-1». Ее голос покорил судей и певцов Николая Баскова и Сергея Лазарева. Девушка призналась, что на проект она пришла, чтобы победить саму себя. «Я пришла на этот проект для того, чтобы победить саму себя. Хочется какой-то новой энергии, новых знакомств, эмоций, чтобы обновить кровь творческую, скажем так», — сказала Колесникова перед выступлением. Ее голос впечатлил всех 10-ых судей, включая Баскова и Лазарева. Она исполняла песню «Цвети, моя земля». Благодаря тому, что за сургутянку проголосовали все судьи, она сможет пройти финальный кастинг и попасть в новый сезон шоу. Ранее еще одна сургутянка — Кристина Елизарова — выиграла корону в международном конкурсе красоты и культуры стран БРИКС. Она тоже участвовала в конкурсе впервые, и чтобы побороть страхи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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