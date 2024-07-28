Жительница Сургута покорила Баскова и Лазарева своим пением

Сургутянка Анна Колесникова приняла участие в музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия-1». Ее голос покорил судей и певцов Николая Баскова и Сергея Лазарева. Девушка призналась, что на проект она пришла, чтобы победить саму себя.
«Я пришла на этот проект для того, чтобы победить саму себя. Хочется какой-то новой энергии, новых знакомств, эмоций, чтобы обновить кровь творческую, скажем так», — сказала Колесникова перед выступлением. Ее голос впечатлил всех 10-ых судей, включая Баскова и Лазарева.
Она исполняла песню «Цвети, моя земля». Благодаря тому, что за сургутянку проголосовали все судьи, она сможет пройти финальный кастинг и попасть в новый сезон шоу.
Ранее еще одна сургутянка — Кристина Елизарова — выиграла корону в международном конкурсе красоты и культуры стран БРИКС. Она тоже участвовала в конкурсе впервые, и чтобы побороть страхи.
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