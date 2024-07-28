28 июля 2024

Сколько стоит закупка канцелярии к школе. Инфографика

В Челябинской области траты на канцелярию к школе снизились на 28%
© Служба новостей «URA.RU»
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Минимальная стоимость комплекта канцелярии к школе снизилась на 27,7%
Минимальная стоимость комплекта канцелярии к школе снизилась на 27,7% Фото:

В Челябинской области минимальная стоимость набора канцелярии для школьника сократилась почти на 28% за год. О том, сколько составят траты на принадлежности к учебному году, URA.RU сообщили в Контрольно-счетной палате (КСП) региона.

«По результатам исследования установлен диапазон стоимости „стандартного“ комплекта — от 938 рублей до 41,4 тысячи. В сравнении с прошлым годом стоимость самого доступного набора снизилась почти на 28%» — сообщили URA.RU в КСП.

Годом ранее траты на минимальный набор составили 1296 рублей. Аудиторы объяснили снижение цен увеличением конкуренции на рынке. Вторым фактором стало развитие российских производителей.

Цены упали на школьные рюкзаки (53,1%), транспортиры и обложки для учебников (49,7%). Значительное удорожание показали ластики (53,8%), карандаши (32,2%) и тетради на 12 листов (20,2%).

Наибольший диапазон показали цены на рюкзаки. В 2024 году стоимость ранца начинается от 234 рублей и доходит до 15 535 рублей. Та же ситуация с пеналами и цветными карандашами — от 50 и 90 до 5240 и 5070 рублей соответственно. Самым дешевым среди дорогих товаров стала линейка. Ее максимальная стоимость составит 306 рублей.

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В Челябинской области минимальная стоимость набора канцелярии для школьника сократилась почти на 28% за год. О том, сколько составят траты на принадлежности к учебному году, URA.RU сообщили в Контрольно-счетной палате (КСП) региона. «По результатам исследования установлен диапазон стоимости „стандартного“ комплекта — от 938 рублей до 41,4 тысячи. В сравнении с прошлым годом стоимость самого доступного набора снизилась почти на 28%» — сообщили URA.RU в КСП. Годом ранее траты на минимальный набор составили 1296 рублей. Аудиторы объяснили снижение цен увеличением конкуренции на рынке. Вторым фактором стало развитие российских производителей. Цены упали на школьные рюкзаки (53,1%), транспортиры и обложки для учебников (49,7%). Значительное удорожание показали ластики (53,8%), карандаши (32,2%) и тетради на 12 листов (20,2%). Наибольший диапазон показали цены на рюкзаки. В 2024 году стоимость ранца начинается от 234 рублей и доходит до 15 535 рублей. Та же ситуация с пеналами и цветными карандашами — от 50 и 90 до 5240 и 5070 рублей соответственно. Самым дешевым среди дорогих товаров стала линейка. Ее максимальная стоимость составит 306 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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