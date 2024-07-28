Свердловские приставы дали две недели семье бойца СВО, чтобы освободить квартиру

29 июля 2024 в 11:45 Размер текста - 17 +

Приставы решили отсрочить выселение семьи (архивное фото) Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU После публикации URA.RU о семье участника специальной военной операции, известного под позывным «Граф», которую планируют выгнать из единственного жилья за долги по ипотеке в Екатеринбурге, судебные приставы приняли решение об отсрочке выселения. Сотрудники ведомства заявили о готовности оказать необходимую поддержку для урегулирования ситуации. Об этом журналисту URA.RU сообщила супруга военнослужащего Анна Молчанова. «Приставы отсрочили мое выселение на две недели, что дает мне время для подготовки к судебному процессу, где я буду оспаривать сделку. У меня уже есть решение об отсрочке исполнительных действий по двум основаниям: во-первых, до окончательного решения по моему иску о признании недействительной сделки между новым собственником и банком ВТБ, во-вторых, до того момента, пока нам не будет предоставлено жилье по договору социального найма», — поделилась Анна. URA.RU направило официальный запрос в управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил. Екатеринбурженка Анна Молчанова, жена бойца СВО с позывным «Граф», и ее 12-летний пасынок столкнулись с проблемой, которая привела к их выселению на улицу, в то время как ее муж находится на фронте. Она взяла ипотеку в 2015 году, будучи в первом браке. Но после смерти первого супруга и пережитой депрессии женщина задержала платежи по ипотеке на два месяца. В результате банк ВТБ 24 (российский коммерческий банк, существовавший до января 2018 года, дальнейшем присоединен к банку ВТБ с ликвидацией юридического лица и бренда) классифицировал ее как злостного неплательщика и выставил квартиру на торги. Молчанова сообщила, что ее попытки решить проблему с кредитной организацией не увенчались успехом. Сейчас Анна живет в двухкомнатной квартире со своим вторым мужем и пасынком, и для них это единственное жилье. После публикации URA.RU представитель Центрального банка России связался с женщиной и пообещал предоставить необходимую помощь для разрешения проблемы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После публикации URA.RU о семье участника специальной военной операции, известного под позывным «Граф», которую планируют выгнать из единственного жилья за долги по ипотеке в Екатеринбурге, судебные приставы приняли решение об отсрочке выселения. Сотрудники ведомства заявили о готовности оказать необходимую поддержку для урегулирования ситуации. Об этом журналисту URA.RU сообщила супруга военнослужащего Анна Молчанова. «Приставы отсрочили мое выселение на две недели, что дает мне время для подготовки к судебному процессу, где я буду оспаривать сделку. У меня уже есть решение об отсрочке исполнительных действий по двум основаниям: во-первых, до окончательного решения по моему иску о признании недействительной сделки между новым собственником и банком ВТБ, во-вторых, до того момента, пока нам не будет предоставлено жилье по договору социального найма», — поделилась Анна. URA.RU направило официальный запрос в управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил. Екатеринбурженка Анна Молчанова, жена бойца СВО с позывным «Граф», и ее 12-летний пасынок столкнулись с проблемой, которая привела к их выселению на улицу, в то время как ее муж находится на фронте. Она взяла ипотеку в 2015 году, будучи в первом браке. Но после смерти первого супруга и пережитой депрессии женщина задержала платежи по ипотеке на два месяца. В результате банк ВТБ 24 (российский коммерческий банк, существовавший до января 2018 года, дальнейшем присоединен к банку ВТБ с ликвидацией юридического лица и бренда) классифицировал ее как злостного неплательщика и выставил квартиру на торги. Молчанова сообщила, что ее попытки решить проблему с кредитной организацией не увенчались успехом. Сейчас Анна живет в двухкомнатной квартире со своим вторым мужем и пасынком, и для них это единственное жилье. После публикации URA.RU представитель Центрального банка России связался с женщиной и пообещал предоставить необходимую помощь для разрешения проблемы.