В ХМАО рабочий сорвался с четвертого этажа при покраске дома

В Когалыме (ХМАО) рабочий сорвался с четвертого этажа во время покраски фасада жилого дома. Мужчина доставлен в больницу с тяжелыми травмами, Следственный комитет начал проверку по факту инцидента, сообщает telegram-канал ведомства.
«При выполнении работ по окраске фасада жилого дома №11 по улице Бакинской в Когалыме 37-летний мужчина сорвался с высоты четвертого этажа на бетонную отмостку дома в результате срыва анкерного болта крепления страховки. Мужчина госпитализирован с тяжелыми травмами. Ему оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщает telegram-канал Следственного комитета.
Силовики устанавливают обстоятельства инцидента. Возбуждено уголовное дело по статье 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда».
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