28 июля 2024
27 июля 2024

В ХМАО рабочий сорвался с четвертого этажа при покраске дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Следователи проводят проверку по факту падения рабочего во время покраски дома
Следователи проводят проверку по факту падения рабочего во время покраски дома Фото:

В Когалыме (ХМАО) рабочий сорвался с четвертого этажа во время покраски фасада жилого дома. Мужчина доставлен в больницу с тяжелыми травмами, Следственный комитет начал проверку по факту инцидента, сообщает telegram-канал ведомства.

«При выполнении работ по окраске фасада жилого дома №11 по улице Бакинской в Когалыме 37-летний мужчина сорвался с высоты четвертого этажа на бетонную отмостку дома в результате срыва анкерного болта крепления страховки. Мужчина госпитализирован с тяжелыми травмами. Ему оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщает telegram-канал Следственного комитета.

Силовики устанавливают обстоятельства инцидента. Возбуждено уголовное дело по статье 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда».

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В Когалыме (ХМАО) рабочий сорвался с четвертого этажа во время покраски фасада жилого дома. Мужчина доставлен в больницу с тяжелыми травмами, Следственный комитет начал проверку по факту инцидента, сообщает telegram-канал ведомства. «При выполнении работ по окраске фасада жилого дома №11 по улице Бакинской в Когалыме 37-летний мужчина сорвался с высоты четвертого этажа на бетонную отмостку дома в результате срыва анкерного болта крепления страховки. Мужчина госпитализирован с тяжелыми травмами. Ему оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщает telegram-канал Следственного комитета. Силовики устанавливают обстоятельства инцидента. Возбуждено уголовное дело по статье 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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