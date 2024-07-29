29 июля 2024

Водитель назвал причину ДТП, где погибли менеджеры титанового гиганта

Управленцы «ВСМПО-Ависмы» разбились на свердловской трассе из-за плохой дороги
© Служба новостей «URA.RU»
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Авария произошла 27 июля на Серовском тракте
Авария произошла 27 июля на Серовском тракте Фото:

Водитель Андрей Кузовников, угодивший в аварию, в которой погибли топ-менеджеры корпорации «ВСМПО-Ависма» Константин Урсаев и Наталья Богданова, заявил, что ДТП произошло из-за плохого состояния дороги. Он признался, что часто ездил по данному участку.

«Колея на дороге. На участке случилось 60 аварий за два дня. Я езжу там через день да каждый день», — цитирует Е1.ru Кузовникова. Сам он сейчас находится дома на больничном с переломами. От дальнейших комментариев пока отказался. Известно, что он за рулем с 18 лет.

Авария на 107-м километре трассы Екатеринбург-Серов произошла 27 июля. По данным свердловской ГАИ, водитель Toyota Corolla ехал с повышенной скоростью. Из-за дорожных условий и непогоды он потерял управление, слетел с трассы и въехал в дерево.

«ВСМПО-Ависма» — одно из главных производителей титана в мире. Урсаев был начальником управления и продаж. А Богданова старшим менеджером и руководителем блока в организации.

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Водитель Андрей Кузовников, угодивший в аварию, в которой погибли топ-менеджеры корпорации «ВСМПО-Ависма» Константин Урсаев и Наталья Богданова, заявил, что ДТП произошло из-за плохого состояния дороги. Он признался, что часто ездил по данному участку. «Колея на дороге. На участке случилось 60 аварий за два дня. Я езжу там через день да каждый день», — цитирует Е1.ru Кузовникова. Сам он сейчас находится дома на больничном с переломами. От дальнейших комментариев пока отказался. Известно, что он за рулем с 18 лет. Авария на 107-м километре трассы Екатеринбург-Серов произошла 27 июля. По данным свердловской ГАИ, водитель Toyota Corolla ехал с повышенной скоростью. Из-за дорожных условий и непогоды он потерял управление, слетел с трассы и въехал в дерево. «ВСМПО-Ависма» — одно из главных производителей титана в мире. Урсаев был начальником управления и продаж. А Богданова старшим менеджером и руководителем блока в организации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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