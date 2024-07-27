27 июля 2024

В аварии на Серовском тракте погибли менеджеры титанового гиганта. Фото

Управленцы «ВСМПО-Ависмы» разбились на свердловской трассе
© Служба новостей «URA.RU»
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Авария произошла 27 июля (архивное фото) Фото:

Стало известно, кто погиб в аварии на трассе Екатеринбург-Серов 27 июля. Это менеджеры корпорации «ВСМПО-Ависма» — одного из главных производителей титана в мире — Константин Урсаев (начальник управления и продаж) и руководитель блока Наталья Богданова (старший менеджер). Информацию URA.RU подтвердили в руководстве предприятия.

«С большой скорбью подтверждаем, что в дорожно-транспортном происшествии около города Невьянск Свердловской области погибли двое сотрудников корпорации и еще один получил тяжелые травмы. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы обеспечить необходимую врачебную помощь пострадавшему, а также поддержать семьи и близких погибших. Задействованы страховые и корпоративные программы, предназначенные для возмещения всех связанных расходов», — отметил директор «ВСМПО-Ависма» по управлению персоналом Максим Сбытов.

Урсаев и Богданова возвращались из заграничной командировки. Их везли на корпоративном авто.

Ранее URA.RU со ссылкой на ГИБДД сообщало, что водитель Toyota Corolla не справился с управлением и съехал с проезжей части в лесополосу, врезавшись в дерево. Урсаев и Богданова погибли до приезда врачей.

Наталье Богдановой недавно исполнилось 52 года
Наталье Богдановой недавно исполнилось 52 года
Фото:
Константин и его коллега возвращались из командировки
Константин и его коллега возвращались из командировки
Фото:
Авария произошла недалеко от Невьянска
Авария произошла недалеко от Невьянска
Фото:

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Стало известно, кто погиб в аварии на трассе Екатеринбург-Серов 27 июля. Это менеджеры корпорации «ВСМПО-Ависма» — одного из главных производителей титана в мире — Константин Урсаев (начальник управления и продаж) и руководитель блока Наталья Богданова (старший менеджер). Информацию URA.RU подтвердили в руководстве предприятия. «С большой скорбью подтверждаем, что в дорожно-транспортном происшествии около города Невьянск Свердловской области погибли двое сотрудников корпорации и еще один получил тяжелые травмы. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы обеспечить необходимую врачебную помощь пострадавшему, а также поддержать семьи и близких погибших. Задействованы страховые и корпоративные программы, предназначенные для возмещения всех связанных расходов», — отметил директор «ВСМПО-Ависма» по управлению персоналом Максим Сбытов. Урсаев и Богданова возвращались из заграничной командировки. Их везли на корпоративном авто. Ранее URA.RU со ссылкой на ГИБДД сообщало, что водитель Toyota Corolla не справился с управлением и съехал с проезжей части в лесополосу, врезавшись в дерево. Урсаев и Богданова погибли до приезда врачей.
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