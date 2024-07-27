В аварии на Серовском тракте погибли менеджеры титанового гиганта. Фото

Управленцы «ВСМПО-Ависмы» разбились на свердловской трассе

28 июля 2024 в 15:29 Размер текста - 17 +

Авария произошла 27 июля (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Стало известно, кто погиб в аварии на трассе Екатеринбург-Серов 27 июля. Это менеджеры корпорации «ВСМПО-Ависма» — одного из главных производителей титана в мире — Константин Урсаев (начальник управления и продаж) и руководитель блока Наталья Богданова (старший менеджер). Информацию URA.RU подтвердили в руководстве предприятия. «С большой скорбью подтверждаем, что в дорожно-транспортном происшествии около города Невьянск Свердловской области погибли двое сотрудников корпорации и еще один получил тяжелые травмы. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы обеспечить необходимую врачебную помощь пострадавшему, а также поддержать семьи и близких погибших. Задействованы страховые и корпоративные программы, предназначенные для возмещения всех связанных расходов», — отметил директор «ВСМПО-Ависма» по управлению персоналом Максим Сбытов. Урсаев и Богданова возвращались из заграничной командировки. Их везли на корпоративном авто. Ранее URA.RU со ссылкой на ГИБДД сообщало, что водитель Toyota Corolla не справился с управлением и съехал с проезжей части в лесополосу, врезавшись в дерево. Урсаев и Богданова погибли до приезда врачей. Наталье Богдановой недавно исполнилось 52 года Фото: страница Натальи Богдановой в соцсети «ВКонтакте» Константин и его коллега возвращались из командировки Фото: страница Константина Урсаева в соцсети «ВКонтакте» Авария произошла недалеко от Невьянска канал «ГИБДД Свердловской области», t.me Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Стало известно, кто погиб в аварии на трассе Екатеринбург-Серов 27 июля. Это менеджеры корпорации «ВСМПО-Ависма» — одного из главных производителей титана в мире — Константин Урсаев (начальник управления и продаж) и руководитель блока Наталья Богданова (старший менеджер). Информацию URA.RU подтвердили в руководстве предприятия. «С большой скорбью подтверждаем, что в дорожно-транспортном происшествии около города Невьянск Свердловской области погибли двое сотрудников корпорации и еще один получил тяжелые травмы. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы обеспечить необходимую врачебную помощь пострадавшему, а также поддержать семьи и близких погибших. Задействованы страховые и корпоративные программы, предназначенные для возмещения всех связанных расходов», — отметил директор «ВСМПО-Ависма» по управлению персоналом Максим Сбытов. Урсаев и Богданова возвращались из заграничной командировки. Их везли на корпоративном авто. Ранее URA.RU со ссылкой на ГИБДД сообщало, что водитель Toyota Corolla не справился с управлением и съехал с проезжей части в лесополосу, врезавшись в дерево. Урсаев и Богданова погибли до приезда врачей.