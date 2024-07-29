29 июля 2024

В челябинском районе участок трассы М-5 перекроют из-за взрывов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Движение буде закрыто всего на пять часов
Движение буде закрыто всего на пять часов Фото:

В Ашинском районе Челябинской области 30 июля с 09:00 до 14:00 временно перекроют движение на участке автомобильной дороги М-5 «Урал» из-за буровзрывных работ на участке реконструкции. Об этом сообщили 30 июля в пресс-службе ГАИ региона.

«В связи с проведением этапа буровзрывных работ на участке реконструкции дороги М-5 „Урал“ Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск вводится временное ограничение движения на участке 1565 км — 1576 км в Ашинском районе Челябинской области. Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута», — говорится в сообщении.

Госавтоинспекция предупреждает, что схема объезда по маршруту Аша-Миньяр-Сим разрешена только для легковых авто. А для большегрузов, автобусов и другого тяжеловесного транспорта на время буровзрывных работ проезд запрещен.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ашинском районе Челябинской области 30 июля с 09:00 до 14:00 временно перекроют движение на участке автомобильной дороги М-5 «Урал» из-за буровзрывных работ на участке реконструкции. Об этом сообщили 30 июля в пресс-службе ГАИ региона. «В связи с проведением этапа буровзрывных работ на участке реконструкции дороги М-5 „Урал“ Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск вводится временное ограничение движения на участке 1565 км — 1576 км в Ашинском районе Челябинской области. Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута», — говорится в сообщении. Госавтоинспекция предупреждает, что схема объезда по маршруту Аша-Миньяр-Сим разрешена только для легковых авто. А для большегрузов, автобусов и другого тяжеловесного транспорта на время буровзрывных работ проезд запрещен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...