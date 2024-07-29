В челябинском районе участок трассы М-5 перекроют из-за взрывов

В Ашинском районе Челябинской области 30 июля с 09:00 до 14:00 временно перекроют движение на участке автомобильной дороги М-5 «Урал» из-за буровзрывных работ на участке реконструкции. Об этом сообщили 30 июля в пресс-службе ГАИ региона.
«В связи с проведением этапа буровзрывных работ на участке реконструкции дороги М-5 „Урал“ Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск вводится временное ограничение движения на участке 1565 км — 1576 км в Ашинском районе Челябинской области. Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута», — говорится в сообщении.
Госавтоинспекция предупреждает, что схема объезда по маршруту Аша-Миньяр-Сим разрешена только для легковых авто. А для большегрузов, автобусов и другого тяжеловесного транспорта на время буровзрывных работ проезд запрещен.
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