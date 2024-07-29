Мэр из ХМАО попросил Кухарука изменить условия арктической ипотеки

Глава Березовского раойна ХМАО Руслан Александров попросил расширить программу арктической ипотеки. Муниципалитет вошел в список территорий Арктической зоны, где жилье можно купить под 2%, но это правило действует только на новостройки. Александров попросил врио губернатора Югры Руслана Кухарука проработать вопрос на встрече в Березовском районе, передает журналист URA.RU.
«Сложности есть, потому что под 2% — это идеальные условия. Но на „вторичке“ пронрамма не работает. Мы эту проблему обсудили с директором департамента экономразвития Сергеем Афанасьевым. А у нас вторичный фонд очень большой, но мы не можем ее завести под арктическую ипотеку. Только в малых населенных пунктах, таких, как Саранпауль, но там она не востребована», — сообщил Александров.
Кухарук уточнил, будет ли насление района покупать жилье не по программе расселения аварийного фонда. «Под 2% — да», — заверил глава района.
URA.RU ведет онлайн-трансляцию рабочей поездки врио губернатора ХМАО Руслана Кухарука. Он работает в Березовском районе 30 июля.
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