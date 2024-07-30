Жители затопленного из-за прорыва дамбы Киолима начали получать матпомощь

Жители поселка Киолим (Челябинская область), затопленного из-за прорыва дамбы, начали получать материальную помощь от властей. Первые 16 человек уже получили по 20 тысяч, еще 30 ожидают очереди.
«16 человек уже получили по 20 тысяч рублей, еще 30 ожидают выплаты в ближайшее время. Это только первоочередная выплата, а компенсация за имущество будет рассчитана комиссией и выплачена отдельно», — сообщает издание «КП» со ссылкой на пресс-службу Карабашского городского округа.
Журналисты пообщались с жителями. Одна из них сообщила, что они уже вернулись домой. Сейчас занимаются сушкой жилья.
Киолим затопило в результате прорыва дамбы, уровень водлы в которой поднялся из-за проливных дождей. Жителям пришлось в срочном порядке эвакуироваться. Власти уже проинспектировали территорию. Как только вода спадет, приступят к восстановлению поврежденного имущества.
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