Челябинцам на личном приеме губернатора помогли купить квартиры и подвести газ

Алексей Текслер помог решить жилищные и коммунальные проблемы жителей региона
Алексей Текслер помог решить жилищные и коммунальные проблемы жителей региона

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе личного приема распорядился ускорить подведение газа для жителей деревни Левашева и предоставить две квартиры для жителей Копейска. Одну квартиру вручат уже на этой неделе.

«Коллеги, понятно, что проект большой, но прошу максимально ускориться, чтобы газ у людей появился до зимы», — поручил Текслер в ответ на запрос пенсионерки из деревни Левашева Аргаяшского округа Елены Аймукановой. Трубопровод длиной порядка девяти километров планируется построить уже в следующем году, газ получат 250 жилых домов.

Артур Минин, проживающий в Копейске и относящийся к числу детей-сирот, рассказал губернатору, что ухаживает за своим братом с инвалидностью, и попросил предоставить им муниципальное жилье. В соответствии с муниципальным контрактом для братьев была приобретена квартира в строящемся жилом доме на улице Короленко. Передача недвижимости запланирована до конца текущего года.

Вопрос о расселении аварийного дома от имени Юрия Горинова из Копейска озвучила его супруга, Юлия Зверева. В рамках региональной госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан РФ в Челябинской области» семье Гориновых будет предоставлена благоустроенная двухкомнатная квартира в новом доме, расположенном на улице Короленко. Ключи семье передадут уже на этой неделе.

