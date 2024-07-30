На месте работают огнеборцы
новость из сюжетаВ Екатеринбурге горит завод «Роскосмоса»
На территории НПО автоматики — дочернего предприятия «Роскосмоса» — в Екатеринбурге во время пожара в цехе с химической продукцией обрушилась кровля. Об этом сообщает ГУ МЧС России.
«В Свердловской области на пожаре обрушилась кровля цеха на 500 квадратных метрах. На месте работают 58 специалистов и 23 единицы спецтехники», — передает telegram-канал ведомства.
На место ЧП, кроме огнеборцев, также оперативно выехали сотрудники ОП №8 городского УМВД. Они оказывают помощь в беспрепятственном проезде спецтранспорта. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн.
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