На полыхающем НПО автоматики в Екатеринбурге обрушилась кровля. Фото

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На месте работают огнеборцы
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новость из сюжета
В Екатеринбурге горит завод «Роскосмоса»

На территории НПО автоматики — дочернего предприятия «Роскосмоса» — в Екатеринбурге во время пожара в цехе с химической продукцией обрушилась кровля. Об этом сообщает ГУ МЧС России.

«В Свердловской области на пожаре обрушилась кровля цеха на 500 квадратных метрах. На месте работают 58 специалистов и 23 единицы спецтехники», — передает telegram-канал ведомства.

На место ЧП, кроме огнеборцев, также оперативно выехали сотрудники ОП №8 городского УМВД. Они оказывают помощь в беспрепятственном проезде спецтранспорта. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн.

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На территории НПО автоматики — дочернего предприятия «Роскосмоса» — в Екатеринбурге во время пожара в цехе с химической продукцией обрушилась кровля. Об этом сообщает ГУ МЧС России. «В Свердловской области на пожаре обрушилась кровля цеха на 500 квадратных метрах. На месте работают 58 специалистов и 23 единицы спецтехники», — передает telegram-канал ведомства. На место ЧП, кроме огнеборцев, также оперативно выехали сотрудники ОП №8 городского УМВД. Они оказывают помощь в беспрепятственном проезде спецтранспорта. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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