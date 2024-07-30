30 июля 2024

Ведомости»: два крупных банка определились с планами ухода из РФ

Raiffeisenbank и Unicredit сократят свой бизнес в РФ к 2026 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Планы RBI и UniCredit участники рынка назвали самоограничением под давлением регуляторов из других стран
Планы RBI и UniCredit участники рынка назвали самоограничением под давлением регуляторов из других стран Фото:

Австрийская банковская группа Raiffeisenbank и итальянская — Unicredit Bank заявили о сворачивании российского бизнеса. Конкретные шаги представлены в отчете компаний. Уточнятся, что Raiffeisen обязан уменьшить свой кредитный портфель в России на 65%, а Unicredit до конца текущего года существенно сократит свой бизнес в РФ.

«По распоряжению Европейского центрального банка, Raiffeisenbank обязан сократить свой кредитный портфель в России на 65% к 2026 году. Unicredit Bank намерен до конца текущего года существенно сократить свой бизнес в РФ — снизить объемы кредитования и депозитов, а также трансграничных платежей», — на данные финансовых организаций ссылаются «Ведомости».

В Raiffeisen ограничения затронут также выдачу новых кредитов и проведение трансграничных платежей. Инструменты будут доступны лишь предварительно одобренному списку крупных и работающих на международном рынке компаний после комплексного согласования. Unicredit наряду с Raiffeisen находится под пристальным наблюдением западных регуляторов, передает издание.

По оценке российских аналитиков, Unicredit сворачивает бизнес в стране быстрее Raiffeisen. Глава RBI Йохан Штробль заявлял, что продажа активов является самым простым способом реализовать намеченный план.

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Австрийская банковская группа Raiffeisenbank и итальянская — Unicredit Bank заявили о сворачивании российского бизнеса. Конкретные шаги представлены в отчете компаний. Уточнятся, что Raiffeisen обязан уменьшить свой кредитный портфель в России на 65%, а Unicredit до конца текущего года существенно сократит свой бизнес в РФ. «По распоряжению Европейского центрального банка, Raiffeisenbank обязан сократить свой кредитный портфель в России на 65% к 2026 году. Unicredit Bank намерен до конца текущего года существенно сократить свой бизнес в РФ — снизить объемы кредитования и депозитов, а также трансграничных платежей», — на данные финансовых организаций ссылаются «Ведомости». В Raiffeisen ограничения затронут также выдачу новых кредитов и проведение трансграничных платежей. Инструменты будут доступны лишь предварительно одобренному списку крупных и работающих на международном рынке компаний после комплексного согласования. Unicredit наряду с Raiffeisen находится под пристальным наблюдением западных регуляторов, передает издание. По оценке российских аналитиков, Unicredit сворачивает бизнес в стране быстрее Raiffeisen. Глава RBI Йохан Штробль заявлял, что продажа активов является самым простым способом реализовать намеченный план.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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