Ведомости»: два крупных банка определились с планами ухода из РФ

Австрийская банковская группа Raiffeisenbank и итальянская — Unicredit Bank заявили о сворачивании российского бизнеса. Конкретные шаги представлены в отчете компаний. Уточнятся, что Raiffeisen обязан уменьшить свой кредитный портфель в России на 65%, а Unicredit до конца текущего года существенно сократит свой бизнес в РФ.
«По распоряжению Европейского центрального банка, Raiffeisenbank обязан сократить свой кредитный портфель в России на 65% к 2026 году. Unicredit Bank намерен до конца текущего года существенно сократить свой бизнес в РФ — снизить объемы кредитования и депозитов, а также трансграничных платежей», — на данные финансовых организаций ссылаются «Ведомости».
В Raiffeisen ограничения затронут также выдачу новых кредитов и проведение трансграничных платежей. Инструменты будут доступны лишь предварительно одобренному списку крупных и работающих на международном рынке компаний после комплексного согласования. Unicredit наряду с Raiffeisen находится под пристальным наблюдением западных регуляторов, передает издание.
По оценке российских аналитиков, Unicredit сворачивает бизнес в стране быстрее Raiffeisen. Глава RBI Йохан Штробль заявлял, что продажа активов является самым простым способом реализовать намеченный план.
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