Число пострадавших из-за израильского удара по Бейруту возросло до 68

31 июля 2024 в 04:22 Размер текста - 17 +

В результате атаки Израиля погиб командир «Хезболлы» Фуад Шукра Фото: Министерство обороны Израиля Число пострадавших при ударе Израиля по Бейруту возросло до 68. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Ливана. Как сообщает телеканал Al Mayadeen, удар был нанесен по густонаселенному району. «По меньшей мере 68 человек доставлены в больницы Бейрута с ранениями и травмами, все они пострадали в результате израильского удара по южному пригороду Бейрута», — пишет Минздрав республики в своем telegram-канале. Телеканал Al Mayadeen со ссылкой на Министерство здравоохранения Ливана сообщает , что удар, нанесенный по густонаселенному району, повреждены нескольких зданий. Ранее сообщалось, что в результате атаки Израиля погиб командир «Хезболлы» Фуад Шукра. В РФ отреагировали на атаку. В частности, МИД РФ назвал удары нарушением международного права. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Число пострадавших при ударе Израиля по Бейруту возросло до 68. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Ливана. Как сообщает телеканал Al Mayadeen, удар был нанесен по густонаселенному району. «По меньшей мере 68 человек доставлены в больницы Бейрута с ранениями и травмами, все они пострадали в результате израильского удара по южному пригороду Бейрута», — пишет Минздрав республики в своем telegram-канале. Телеканал Al Mayadeen со ссылкой на Министерство здравоохранения Ливана сообщает, что удар, нанесенный по густонаселенному району, повреждены нескольких зданий. Ранее сообщалось, что в результате атаки Израиля погиб командир «Хезболлы» Фуад Шукра. В РФ отреагировали на атаку. В частности, МИД РФ назвал удары нарушением международного права.