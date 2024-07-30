30 июля 2024

Число пострадавших из-за израильского удара по Бейруту возросло до 68

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, израиль, флаг, сектор газа,  stock, цахал, наземная операция
В результате атаки Израиля погиб командир «Хезболлы» Фуад Шукра Фото:

Число пострадавших при ударе Израиля по Бейруту возросло до 68. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Ливана. Как сообщает телеканал Al Mayadeen, удар был нанесен по густонаселенному району.

«По меньшей мере 68 человек доставлены в больницы Бейрута с ранениями и травмами, все они пострадали в результате израильского удара по южному пригороду Бейрута», — пишет Минздрав республики в своем telegram-канале. Телеканал Al Mayadeen со ссылкой на Министерство здравоохранения Ливана сообщает, что удар, нанесенный по густонаселенному району, повреждены нескольких зданий.

Ранее сообщалось, что в результате атаки Израиля погиб командир «Хезболлы» Фуад Шукра. В РФ отреагировали на атаку. В частности, МИД РФ назвал удары нарушением международного права.

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Число пострадавших при ударе Израиля по Бейруту возросло до 68. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Ливана. Как сообщает телеканал Al Mayadeen, удар был нанесен по густонаселенному району. «По меньшей мере 68 человек доставлены в больницы Бейрута с ранениями и травмами, все они пострадали в результате израильского удара по южному пригороду Бейрута», — пишет Минздрав республики в своем telegram-канале. Телеканал Al Mayadeen со ссылкой на Министерство здравоохранения Ливана сообщает, что удар, нанесенный по густонаселенному району, повреждены нескольких зданий. Ранее сообщалось, что в результате атаки Израиля погиб командир «Хезболлы» Фуад Шукра. В РФ отреагировали на атаку. В частности, МИД РФ назвал удары нарушением международного права.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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