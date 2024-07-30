30 июля 2024

МИД РФ назвал удары по Ливану нарушением международного права

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МИД России и Дом Правительства РФ. Москва, министерство иностранных дел рф, мид, флаг рф, триколор, флаг россии
В МИД РФ осудили удары по Ливану Фото:

Министерство иностранных дел России осудило действия Израиля, связанные с нанесением ударов по территории Ливана. В ведомстве считают, что такие действия являются нарушением международного права.

«Это является грубым нарушением международного права», — заявили в МИД России в комментарии РИА Новости. Так в ведомстве отреагировали на сообщения об ударах Израиля по Бейруту.

Израильская армия ранее подтвердила факт нанесения удара по столице Ливана, объяснив это необходимостью устранения командира, обвиняемого в убийстве израильских граждан. Израиль ударил по югу Бейрута впервые с 2 января.

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Министерство иностранных дел России осудило действия Израиля, связанные с нанесением ударов по территории Ливана. В ведомстве считают, что такие действия являются нарушением международного права. «Это является грубым нарушением международного права», — заявили в МИД России в комментарии РИА Новости. Так в ведомстве отреагировали на сообщения об ударах Израиля по Бейруту. Израильская армия ранее подтвердила факт нанесения удара по столице Ливана, объяснив это необходимостью устранения командира, обвиняемого в убийстве израильских граждан. Израиль ударил по югу Бейрута впервые с 2 января.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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