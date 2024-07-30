МИД РФ назвал удары по Ливану нарушением международного права

Министерство иностранных дел России осудило действия Израиля, связанные с нанесением ударов по территории Ливана. В ведомстве считают, что такие действия являются нарушением международного права.
«Это является грубым нарушением международного права», — заявили в МИД России в комментарии РИА Новости. Так в ведомстве отреагировали на сообщения об ударах Израиля по Бейруту.
Израильская армия ранее подтвердила факт нанесения удара по столице Ливана, объяснив это необходимостью устранения командира, обвиняемого в убийстве израильских граждан. Израиль ударил по югу Бейрута впервые с 2 января.
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