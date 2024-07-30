МИД РФ назвал удары по Ливану нарушением международного права

30 июля 2024 в 23:42 Размер текста - 17 +

В МИД РФ осудили удары по Ливану Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министерство иностранных дел России осудило действия Израиля, связанные с нанесением ударов по территории Ливана. В ведомстве считают, что такие действия являются нарушением международного права. «Это является грубым нарушением международного права», — заявили в МИД России в комментарии РИА Новости. Так в ведомстве отреагировали на сообщения об ударах Израиля по Бейруту. Израильская армия ранее подтвердила факт нанесения удара по столице Ливана, объяснив это необходимостью устранения командира, обвиняемого в убийстве израильских граждан. Израиль ударил по югу Бейрута впервые с 2 января. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерство иностранных дел России осудило действия Израиля, связанные с нанесением ударов по территории Ливана. В ведомстве считают, что такие действия являются нарушением международного права. «Это является грубым нарушением международного права», — заявили в МИД России в комментарии РИА Новости. Так в ведомстве отреагировали на сообщения об ударах Израиля по Бейруту. Израильская армия ранее подтвердила факт нанесения удара по столице Ливана, объяснив это необходимостью устранения командира, обвиняемого в убийстве израильских граждан. Израиль ударил по югу Бейрута впервые с 2 января.