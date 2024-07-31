В челябинске начался ливень с градом
На Челябинск вечером 31 июля обрушился ливень с градом, который идет с запада региона. Фото и видео прислали в редакцию URA.RU очевидцы.
«Ливень страшный, небо черное. Град долбит по подоконникам. Дождь льет стеной», — сообщают читатели URA.RU.
Ранее синоптики предупреждали о сильном дожде с градом и грозами. Кроме того, они обещали порывы ветра до 25 метров в секунду. Циклон идет в регионе с завада на восток, первым его заметили в Чебаркуле. По данным метеорологов, грозовые тучи движутся со скоростью 18 метров в секунду.
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