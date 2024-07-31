Ливень с ураганом обрушился на Челябинск. Фото, видео

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Ливень в Челябинске
В челябинске начался ливень с градом Фото:

На Челябинск вечером 31 июля обрушился ливень с градом, который идет с запада региона. Фото и видео прислали в редакцию URA.RU очевидцы.

«Ливень страшный, небо черное. Град долбит по подоконникам. Дождь льет стеной», — сообщают читатели URA.RU.

Ранее синоптики предупреждали о сильном дожде с градом и грозами. Кроме того, они обещали порывы ветра до 25 метров в секунду. Циклон идет в регионе с завада на восток, первым его заметили в Чебаркуле. По данным метеорологов, грозовые тучи движутся со скоростью 18 метров в секунду.

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На Челябинск вечером 31 июля обрушился ливень с градом, который идет с запада региона. Фото и видео прислали в редакцию URA.RU очевидцы. «Ливень страшный, небо черное. Град долбит по подоконникам. Дождь льет стеной», — сообщают читатели URA.RU. Ранее синоптики предупреждали о сильном дожде с градом и грозами. Кроме того, они обещали порывы ветра до 25 метров в секунду. Циклон идет в регионе с завада на восток, первым его заметили в Чебаркуле. По данным метеорологов, грозовые тучи движутся со скоростью 18 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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