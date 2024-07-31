Природа Ливень с ураганом обрушился на Челябинск. Фото, видео 31 июля 2024 в 17:28 Размер текста - 17 + В челябинске начался ливень с градом Фото: Альбина Золотухина © URA.RU На Челябинск вечером 31 июля обрушился ливень с градом, который идет с запада региона. Фото и видео прислали в редакцию URA.RU очевидцы. «Ливень страшный, небо черное. Град долбит по подоконникам. Дождь льет стеной», — сообщают читатели URA.RU. Ранее синоптики предупреждали о сильном дожде с градом и грозами. Кроме того, они обещали порывы ветра до 25 метров в секунду. Циклон идет в регионе с завада на восток, первым его заметили в Чебаркуле. По данным метеорологов, грозовые тучи движутся со скоростью 18 метров в секунду. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На Челябинск вечером 31 июля обрушился ливень с градом, который идет с запада региона. Фото и видео прислали в редакцию URA.RU очевидцы. «Ливень страшный, небо черное. Град долбит по подоконникам. Дождь льет стеной», — сообщают читатели URA.RU. Ранее синоптики предупреждали о сильном дожде с градом и грозами. Кроме того, они обещали порывы ветра до 25 метров в секунду. Циклон идет в регионе с завада на восток, первым его заметили в Чебаркуле. По данным метеорологов, грозовые тучи движутся со скоростью 18 метров в секунду. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям