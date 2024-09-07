Губернатору Текслеру доложили о ходе выборов в Челябинской области. Фото

08 сентября 2024 в 12:41 Размер текста - 17 +

Текслер призвал обеспечить прозрачность выборов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В штаб общественной поддержки региона прибыл губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Председатель общественной палаты региона Николай Дейнеко рассказал ему о наблюдении за выборами. «Основная задача — обеспечить открытость и прозрачность выборов. Обеспечивают эту работу представители партий, представители общественной палаты региона. Мы видим большой интерес к работе штаба и центру общественного наблюдения (ЦОН) со стороны общественников, политологов и журналистов», — отметил губернатор. Главный общественник Дейнеко заявил, что в качестве одной из особенностей текущих выборов он бы выделил рост числа молодежи, участвующей в голосовании. В регионе на выборах задействовано 8500 наблюдателей, из них 2766 человек — это независимые наблюдатели от общественной палаты. Текслер добавил, что система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) — это будущее. Такая форма голосования привлекает не только молодежь — люди старшего поколения тоже активно регистрируются и голосуют с помощью ДЭГ. Текслер отметил, что ситуаций которые могли бы повлиять на ход выборов, не зафиксировано Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В штаб общественной поддержки региона прибыл губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Председатель общественной палаты региона Николай Дейнеко рассказал ему о наблюдении за выборами. «Основная задача — обеспечить открытость и прозрачность выборов. Обеспечивают эту работу представители партий, представители общественной палаты региона. Мы видим большой интерес к работе штаба и центру общественного наблюдения (ЦОН) со стороны общественников, политологов и журналистов», — отметил губернатор. Главный общественник Дейнеко заявил, что в качестве одной из особенностей текущих выборов он бы выделил рост числа молодежи, участвующей в голосовании. В регионе на выборах задействовано 8500 наблюдателей, из них 2766 человек — это независимые наблюдатели от общественной палаты. Текслер добавил, что система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) — это будущее. Такая форма голосования привлекает не только молодежь — люди старшего поколения тоже активно регистрируются и голосуют с помощью ДЭГ.