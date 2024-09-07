В штаб общественной поддержки региона прибыл губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Председатель общественной палаты региона Николай Дейнеко рассказал ему о наблюдении за выборами.
«Основная задача — обеспечить открытость и прозрачность выборов. Обеспечивают эту работу представители партий, представители общественной палаты региона. Мы видим большой интерес к работе штаба и центру общественного наблюдения (ЦОН) со стороны общественников, политологов и журналистов», — отметил губернатор.
Главный общественник Дейнеко заявил, что в качестве одной из особенностей текущих выборов он бы выделил рост числа молодежи, участвующей в голосовании. В регионе на выборах задействовано 8500 наблюдателей, из них 2766 человек — это независимые наблюдатели от общественной палаты.
Текслер добавил, что система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) — это будущее. Такая форма голосования привлекает не только молодежь — люди старшего поколения тоже активно регистрируются и голосуют с помощью ДЭГ.
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