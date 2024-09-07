07 сентября 2024

Губернатору Текслеру доложили о ходе выборов в Челябинской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Цон. Челябинск
Текслер призвал обеспечить прозрачность выборов Фото:

В штаб общественной поддержки региона прибыл губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Председатель общественной палаты региона Николай Дейнеко рассказал ему о наблюдении за выборами.

«Основная задача — обеспечить открытость и прозрачность выборов. Обеспечивают эту работу представители партий, представители общественной палаты региона. Мы видим большой интерес к работе штаба и центру общественного наблюдения (ЦОН) со стороны общественников, политологов и журналистов», — отметил губернатор.

Главный общественник Дейнеко заявил, что в качестве одной из особенностей текущих выборов он бы выделил рост числа молодежи, участвующей в голосовании. В регионе на выборах задействовано 8500 наблюдателей, из них 2766 человек — это независимые наблюдатели от общественной палаты.

Текслер добавил, что система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) — это будущее. Такая форма голосования привлекает не только молодежь — люди старшего поколения тоже активно регистрируются и голосуют с помощью ДЭГ.

Цон. Челябинск
Текслер отметил, что ситуаций которые могли бы повлиять на ход выборов, не зафиксировано
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В штаб общественной поддержки региона прибыл губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Председатель общественной палаты региона Николай Дейнеко рассказал ему о наблюдении за выборами. «Основная задача — обеспечить открытость и прозрачность выборов. Обеспечивают эту работу представители партий, представители общественной палаты региона. Мы видим большой интерес к работе штаба и центру общественного наблюдения (ЦОН) со стороны общественников, политологов и журналистов», — отметил губернатор. Главный общественник Дейнеко заявил, что в качестве одной из особенностей текущих выборов он бы выделил рост числа молодежи, участвующей в голосовании. В регионе на выборах задействовано 8500 наблюдателей, из них 2766 человек — это независимые наблюдатели от общественной палаты. Текслер добавил, что система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) — это будущее. Такая форма голосования привлекает не только молодежь — люди старшего поколения тоже активно регистрируются и голосуют с помощью ДЭГ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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