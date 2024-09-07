07 сентября 2024

В Челябинской области начался решающий день выборов

© Служба новостей «URA.RU»
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Стартовал решающий день выборов
Стартовал решающий день выборов Фото:

В Челябинской области стартовал второй день на выборах губернатора региона. В 8:00 часов утра открылись для голосования все избирательные участки.

Выборы начались 7 сентября. В первый день голосования на участки пришло 583 856 избирателей, что составляет 24,26% от общего числа.

Сколько избирателей примут участие в выборах, определится 8 сентября. Участки будут работать до 20 часов. После их закрытия начнется подсчет голосов.

В регионе в ходе двухдневного голосования выбирают губернатора. Кроме того, в ряде муниципалитетов проводятся выборы и довыборы муниципальных депутатов.

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В Челябинской области стартовал второй день на выборах губернатора региона. В 8:00 часов утра открылись для голосования все избирательные участки. Выборы начались 7 сентября. В первый день голосования на участки пришло 583 856 избирателей, что составляет 24,26% от общего числа. Сколько избирателей примут участие в выборах, определится 8 сентября. Участки будут работать до 20 часов. После их закрытия начнется подсчет голосов. В регионе в ходе двухдневного голосования выбирают губернатора. Кроме того, в ряде муниципалитетов проводятся выборы и довыборы муниципальных депутатов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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