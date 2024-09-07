В Челябинской области начался решающий день выборов

В Челябинской области стартовал второй день на выборах губернатора региона. В 8:00 часов утра открылись для голосования все избирательные участки.
Выборы начались 7 сентября. В первый день голосования на участки пришло 583 856 избирателей, что составляет 24,26% от общего числа.
Сколько избирателей примут участие в выборах, определится 8 сентября. Участки будут работать до 20 часов. После их закрытия начнется подсчет голосов.
В регионе в ходе двухдневного голосования выбирают губернатора. Кроме того, в ряде муниципалитетов проводятся выборы и довыборы муниципальных депутатов.
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