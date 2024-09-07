Жителей Магнитогорска напугала сирена

08 сентября 2024 в 11:45 Размер текста - 17 +

Причиной стало несанкционированное включение оборудования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителей Магнитогорска (Челябинская область) утром 8 сентября напугали звуки сирены. По словам магнитогорцев, никто заранее их не предупредил о работе системе оповещения. «Хоть бы заранее предупреждение написали, что будет учебная тревога. Проснулась и понять не могла, что куда и зачем. Я даже не знаю, где бомбоубежище. Жутковато было слышать», — сообщает Зоя З. в группе «Черное и Белое Магнитогорск» в социальной сети в «ВКонтакте». В пресс-службе мэрии подтвердили, что утром в Магнитогорске сработала система оповещения населения, но повода для беспокойства нет. Как пояснили в управлении гражданской защиты населения, причиной послужило несанкционированное включение оборудования. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителей Магнитогорска (Челябинская область) утром 8 сентября напугали звуки сирены. По словам магнитогорцев, никто заранее их не предупредил о работе системе оповещения. «Хоть бы заранее предупреждение написали, что будет учебная тревога. Проснулась и понять не могла, что куда и зачем. Я даже не знаю, где бомбоубежище. Жутковато было слышать», — сообщает Зоя З. в группе «Черное и Белое Магнитогорск» в социальной сети в «ВКонтакте». В пресс-службе мэрии подтвердили, что утром в Магнитогорске сработала система оповещения населения, но повода для беспокойства нет. Как пояснили в управлении гражданской защиты населения, причиной послужило несанкционированное включение оборудования.