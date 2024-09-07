07 сентября 2024

Жителей Магнитогорска напугала сирена

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Причиной стало несанкционированное включение оборудования Фото:

Жителей Магнитогорска (Челябинская область) утром 8 сентября напугали звуки сирены. По словам магнитогорцев, никто заранее их не предупредил о работе системе оповещения.

«Хоть бы заранее предупреждение написали, что будет учебная тревога. Проснулась и понять не могла, что куда и зачем. Я даже не знаю, где бомбоубежище. Жутковато было слышать», — сообщает Зоя З. в группе «Черное и Белое Магнитогорск» в социальной сети в «ВКонтакте».

В пресс-службе мэрии подтвердили, что утром в Магнитогорске сработала система оповещения населения, но повода для беспокойства нет. Как пояснили в управлении гражданской защиты населения, причиной послужило несанкционированное включение оборудования.

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Жителей Магнитогорска (Челябинская область) утром 8 сентября напугали звуки сирены. По словам магнитогорцев, никто заранее их не предупредил о работе системе оповещения. «Хоть бы заранее предупреждение написали, что будет учебная тревога. Проснулась и понять не могла, что куда и зачем. Я даже не знаю, где бомбоубежище. Жутковато было слышать», — сообщает Зоя З. в группе «Черное и Белое Магнитогорск» в социальной сети в «ВКонтакте». В пресс-службе мэрии подтвердили, что утром в Магнитогорске сработала система оповещения населения, но повода для беспокойства нет. Как пояснили в управлении гражданской защиты населения, причиной послужило несанкционированное включение оборудования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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