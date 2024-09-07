В Челябинской области заключенные под стражу в СИЗО до приговора суда приняли участие в выборах губернатора Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН по региону.
«Сегодня свое избирательное право смогут реализовать граждане, содержащиеся под стражей. Всего более полутора тысяч подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», — отмечает пресс-служба ведомства.
По словам уполномоченного по правам человека региона Юлии Сударенко, в четырех следственных изоляторах Златоуста, Челябинска и Магнитогорска созданы все условия для голосования. Сама она посетила в Челябинске СИЗО №1 и отметила, что там созданы «безукоризненные условия» для проведения выборов.
За выборами в СИЗО наблюдала региональный омбудсмен
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В Челябинской области заключенные под стражу в СИЗО до приговора суда приняли участие в выборах губернатора Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН по региону. «Сегодня свое избирательное право смогут реализовать граждане, содержащиеся под стражей. Всего более полутора тысяч подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», — отмечает пресс-служба ведомства. По словам уполномоченного по правам человека региона Юлии Сударенко, в четырех следственных изоляторах Златоуста, Челябинска и Магнитогорска созданы все условия для голосования. Сама она посетила в Челябинске СИЗО №1 и отметила, что там созданы «безукоризненные условия» для проведения выборов.