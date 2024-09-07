07 сентября 2024

Челябинские арестанты голосуют на выборах губернатора. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Избирательный участок в СИЗО 1. Курган, избирателный участок, сизо1 курган, заключение под стражу, сизо 1, выборы 2024
В учреждениях ГУФСИН России состоялось голосование Фото:

В Челябинской области заключенные под стражу в СИЗО до приговора суда приняли участие в выборах губернатора Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН по региону.

«Сегодня свое избирательное право смогут реализовать граждане, содержащиеся под стражей. Всего более полутора тысяч подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», — отмечает пресс-служба ведомства.

По словам уполномоченного по правам человека региона Юлии Сударенко, в четырех следственных изоляторах Златоуста, Челябинска и Магнитогорска созданы все условия для голосования. Сама она посетила в Челябинске СИЗО №1 и отметила, что там созданы «безукоризненные условия» для проведения выборов.

За выборами в СИЗО наблюдала региональный омбудсмен
За выборами в СИЗО наблюдала региональный омбудсмен
Фото:
Выборы в СИЗО состоялись 8 сентября
Выборы в СИЗО состоялись 8 сентября
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В Челябинской области заключенные под стражу в СИЗО до приговора суда приняли участие в выборах губернатора Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН по региону. «Сегодня свое избирательное право смогут реализовать граждане, содержащиеся под стражей. Всего более полутора тысяч подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», — отмечает пресс-служба ведомства. По словам уполномоченного по правам человека региона Юлии Сударенко, в четырех следственных изоляторах Златоуста, Челябинска и Магнитогорска созданы все условия для голосования. Сама она посетила в Челябинске СИЗО №1 и отметила, что там созданы «безукоризненные условия» для проведения выборов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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