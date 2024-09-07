В Челябинской области к 15:00 проголосовало 36,67% избирателей

В Челябинской области к 15 часам 8 сентября проголосовало 36,67% избирателей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе избиркома региона.
«В Челябинской области, по данным на 15:00 8 сентября, 882 072 избирателя приняли участие в голосовании на выборах губернатора Челябинской области, что составило 36,67%. Спешите принять участие в голосовании и исполнить свой гражданский долг до 20:00», — сообщили URA.RU в пресс-службе избиркома области.
Выборы губернатор длятся второй день. После первого дня явка жителей по области составила 24,26%. URA.RU ведет прямую трансляцию по ходу выборов.
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