07 сентября 2024

В Челябинской области к 15:00 проголосовало 36,67% избирателей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новый день, выборы. Челябинск
До закрытия избирательных участков осталось пять часов Фото:
новость из сюжета
Выборы губернатора Челябинской области — 2024

В Челябинской области к 15 часам 8 сентября проголосовало 36,67% избирателей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе избиркома региона.

«В Челябинской области, по данным на 15:00 8 сентября, 882 072 избирателя приняли участие в голосовании на выборах губернатора Челябинской области, что составило 36,67%. Спешите принять участие в голосовании и исполнить свой гражданский долг до 20:00», — сообщили URA.RU в пресс-службе избиркома области.

Выборы губернатор длятся второй день. После первого дня явка жителей по области составила 24,26%. URA.RU ведет прямую трансляцию по ходу выборов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области к 15 часам 8 сентября проголосовало 36,67% избирателей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе избиркома региона. «В Челябинской области, по данным на 15:00 8 сентября, 882 072 избирателя приняли участие в голосовании на выборах губернатора Челябинской области, что составило 36,67%. Спешите принять участие в голосовании и исполнить свой гражданский долг до 20:00», — сообщили URA.RU в пресс-службе избиркома области. Выборы губернатор длятся второй день. После первого дня явка жителей по области составила 24,26%. URA.RU ведет прямую трансляцию по ходу выборов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...