07 сентября 2024

В Челябинской области к полудню проголосовала треть избирателей

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Новый день, выборы. Челябинск
Явка в области составляет 30,23% Фото:
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Выборы губернатора Челябинской области — 2024

В Челябинской области по состоянию на 12 часов 8 сентября проголосовало 727 111 избирателей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе избиркома региона, это соответствует 30,23% явки.

«По данным, введенным в ГАС „Выборы“ участковыми избирательными комиссиями, на 12:00 проголосовало 727 111 избирателей, а это 30,23%. Ждем всех на избирательных участках», — сообщили URA.RU в пресс-службе избиркома региона.

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Челябинцы продолжают выбирать губернатора и депутатов. Онлайн-трансляция

Выборы губернатора в области длятся два дня 7—8 сентября. После первого дня голосования явка жителей по области составила 24,26%. URA.RU ведет прямую трансляцию по ходу выборов.

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В Челябинской области по состоянию на 12 часов 8 сентября проголосовало 727 111 избирателей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе избиркома региона, это соответствует 30,23% явки. «По данным, введенным в ГАС „Выборы“ участковыми избирательными комиссиями, на 12:00 проголосовало 727 111 избирателей, а это 30,23%. Ждем всех на избирательных участках», — сообщили URA.RU в пресс-службе избиркома региона. Выборы губернатора в области длятся два дня 7—8 сентября. После первого дня голосования явка жителей по области составила 24,26%. URA.RU ведет прямую трансляцию по ходу выборов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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