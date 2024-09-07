В Челябинской области к полудню проголосовала треть избирателей

В Челябинской области по состоянию на 12 часов 8 сентября проголосовало 727 111 избирателей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе избиркома региона, это соответствует 30,23% явки.
«По данным, введенным в ГАС „Выборы“ участковыми избирательными комиссиями, на 12:00 проголосовало 727 111 избирателей, а это 30,23%. Ждем всех на избирательных участках», — сообщили URA.RU в пресс-службе избиркома региона.
Выборы губернатора в области длятся два дня 7—8 сентября. После первого дня голосования явка жителей по области составила 24,26%. URA.RU ведет прямую трансляцию по ходу выборов.
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