В Челябинской области к полудню проголосовала треть избирателей

08 сентября 2024 в 12:51 Размер текста - 17 +

Явка в области составляет 30,23% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Челябинской области — 2024 В Челябинской области по состоянию на 12 часов 8 сентября проголосовало 727 111 избирателей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе избиркома региона, это соответствует 30,23% явки. «По данным, введенным в ГАС „Выборы“ участковыми избирательными комиссиями, на 12:00 проголосовало 727 111 избирателей, а это 30,23%. Ждем всех на избирательных участках», — сообщили URA.RU в пресс-службе избиркома региона. Новость по теме Челябинцы продолжают выбирать губернатора и депутатов. Онлайн-трансляция Выборы губернатора в области длятся два дня 7—8 сентября. После первого дня голосования явка жителей по области составила 24,26%. URA.RU ведет прямую трансляцию по ходу выборов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области по состоянию на 12 часов 8 сентября проголосовало 727 111 избирателей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе избиркома региона, это соответствует 30,23% явки. «По данным, введенным в ГАС „Выборы“ участковыми избирательными комиссиями, на 12:00 проголосовало 727 111 избирателей, а это 30,23%. Ждем всех на избирательных участках», — сообщили URA.RU в пресс-службе избиркома региона. Выборы губернатора в области длятся два дня 7—8 сентября. После первого дня голосования явка жителей по области составила 24,26%. URA.RU ведет прямую трансляцию по ходу выборов.