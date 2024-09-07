В Челябинской области завершилось двухдневное голосование

В Челябинской области 8 сентября в 20:00 закрылись участки для голосования на выборах главы региона и муниципальных депутатов. В ближайшее время будут объявлены предварительные итоги голосования.
Выборы губернатора Челябинской области начались в 08:00 7 сентября. Помимо губернатора в ряде территорий жители избирали депутатов в представительные органы. Это гордума Челябинска, горсобрание ЗАТО Трехгорный, а также собрания депутатов Нязепетровского, Саткинского и Пластовского муниципальных округов.
На территории региона работало 2258 постоянных и 17 временных избирательных участков. По состоянию на 18:00 проголосовали 1 006 592 жителя региона, явка составила 41,87%.
Во время сегодняшнего визита в центр общественного наблюдения региона (ЦОН) губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что основная задача — обеспечить открытость и прозрачность выборов. Обеспечивают эту работу представители партий и общественники региона.
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