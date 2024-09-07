07 сентября 2024

В Челябинской области завершилось двухдневное голосование

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы Текслера. Челябинск, выборы, избирательный участок
В выборах приняло участие более одного миллиона жителей Фото:

В Челябинской области 8 сентября в 20:00 закрылись участки для голосования на выборах главы региона и муниципальных депутатов. В ближайшее время будут объявлены предварительные итоги голосования.

Выборы губернатора Челябинской области начались в 08:00 7 сентября. Помимо губернатора в ряде территорий жители избирали депутатов в представительные органы. Это гордума Челябинска, горсобрание ЗАТО Трехгорный, а также собрания депутатов Нязепетровского, Саткинского и Пластовского муниципальных округов.

На территории региона работало 2258 постоянных и 17 временных избирательных участков. По состоянию на 18:00 проголосовали 1 006 592 жителя региона, явка составила 41,87%.

Во время сегодняшнего визита в центр общественного наблюдения региона (ЦОН) губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что основная задача — обеспечить открытость и прозрачность выборов. Обеспечивают эту работу представители партий и общественники региона.

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В Челябинской области 8 сентября в 20:00 закрылись участки для голосования на выборах главы региона и муниципальных депутатов. В ближайшее время будут объявлены предварительные итоги голосования. Выборы губернатора Челябинской области начались в 08:00 7 сентября. Помимо губернатора в ряде территорий жители избирали депутатов в представительные органы. Это гордума Челябинска, горсобрание ЗАТО Трехгорный, а также собрания депутатов Нязепетровского, Саткинского и Пластовского муниципальных округов. На территории региона работало 2258 постоянных и 17 временных избирательных участков. По состоянию на 18:00 проголосовали 1 006 592 жителя региона, явка составила 41,87%. Во время сегодняшнего визита в центр общественного наблюдения региона (ЦОН) губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что основная задача — обеспечить открытость и прозрачность выборов. Обеспечивают эту работу представители партий и общественники региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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