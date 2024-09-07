07 сентября 2024

На челябинском избирательном участке девушка исполнила танец живота. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль Парад моды. Челябинск, танец живота
Энергичный танец проверят на предмет нарушений Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) неизвестная девушка исполнила танец живота прямо напротив кабин для голосования. Экзотический танец вызвал вопросы у наблюдателей. Об этом из центра общественного наблюдения региона (ЦОН) передает корреспондент URA.RU.

«Это что такое? Надо выяснить, представители какой партии в Магнитогорске устроили эти танцы», — заявили общественные наблюдатели за выборами.

Ранее председатель общественной палаты региона Николай Дейнеко рассказал, что в области на выборах задействовано 8500 наблюдателей. Из них 2766 человек — это независимые наблюдатели от общественной палаты.

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В Магнитогорске (Челябинская область) неизвестная девушка исполнила танец живота прямо напротив кабин для голосования. Экзотический танец вызвал вопросы у наблюдателей. Об этом из центра общественного наблюдения региона (ЦОН) передает корреспондент URA.RU. «Это что такое? Надо выяснить, представители какой партии в Магнитогорске устроили эти танцы», — заявили общественные наблюдатели за выборами. Ранее председатель общественной палаты региона Николай Дейнеко рассказал, что в области на выборах задействовано 8500 наблюдателей. Из них 2766 человек — это независимые наблюдатели от общественной палаты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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