В Магнитогорске (Челябинская область) неизвестная девушка исполнила танец живота прямо напротив кабин для голосования. Экзотический танец вызвал вопросы у наблюдателей. Об этом из центра общественного наблюдения региона (ЦОН) передает корреспондент URA.RU.
«Это что такое? Надо выяснить, представители какой партии в Магнитогорске устроили эти танцы», — заявили общественные наблюдатели за выборами.
Ранее председатель общественной палаты региона Николай Дейнеко рассказал, что в области на выборах задействовано 8500 наблюдателей. Из них 2766 человек — это независимые наблюдатели от общественной палаты.
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