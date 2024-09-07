Явка на выборах в Челябинской области на 10 утра составила 26,10%

Жители Челябинской области выбирают губернатора
В Челябинской области по состоянию на 10 утра 8 сентября в выборах губернатора приняло участие 26,10% граждан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе избиркома региона.
«По состоянию на 10:00 проголосовали 627 929 жителей Южного Урала. Явка составила 26,10%», — сообщили URA.RU в пресс-службе избиркома области.
Выборы в регионе проходят два дня, 7—8 сентября. После первого дня голосования явка жителей по области составила 24,26%. URA.RU следит за ходом голосования в прямой трансляции.
Явка составляет 26,10%
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