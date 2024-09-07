Явка на выборах в Челябинской области на 10 утра составила 26,10%

08 сентября 2024 в 10:57 Размер текста - 17 +

Жители Челябинской области выбирают губернатора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области по состоянию на 10 утра 8 сентября в выборах губернатора приняло участие 26,10% граждан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе избиркома региона. «По состоянию на 10:00 проголосовали 627 929 жителей Южного Урала. Явка составила 26,10%», — сообщили URA.RU в пресс-службе избиркома области. Выборы в регионе проходят два дня, 7—8 сентября. После первого дня голосования явка жителей по области составила 24,26%. URA.RU следит за ходом голосования в прямой трансляции. Явка составляет 26,10% Фото: пресс-служба избирательной комиссии Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области по состоянию на 10 утра 8 сентября в выборах губернатора приняло участие 26,10% граждан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе избиркома региона. «По состоянию на 10:00 проголосовали 627 929 жителей Южного Урала. Явка составила 26,10%», — сообщили URA.RU в пресс-службе избиркома области. Выборы в регионе проходят два дня, 7—8 сентября. После первого дня голосования явка жителей по области составила 24,26%. URA.RU следит за ходом голосования в прямой трансляции.