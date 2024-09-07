07 сентября 2024

Явка на выборах в Челябинской области на 10 утра составила 26,10%

© Служба новостей «URA.RU»
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Избирательный участок. Челябинск , выборы, избирательный участок, голосование
Жители Челябинской области выбирают губернатора Фото:

В Челябинской области по состоянию на 10 утра 8 сентября в выборах губернатора приняло участие 26,10% граждан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе избиркома региона.

«По состоянию на 10:00 проголосовали 627 929 жителей Южного Урала. Явка составила 26,10%», — сообщили URA.RU в пресс-службе избиркома области.

Выборы в регионе проходят два дня, 7—8 сентября. После первого дня голосования явка жителей по области составила 24,26%. URA.RU следит за ходом голосования в прямой трансляции.

Явка составляет 26,10%
Явка составляет 26,10%
Фото:

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В Челябинской области по состоянию на 10 утра 8 сентября в выборах губернатора приняло участие 26,10% граждан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе избиркома региона. «По состоянию на 10:00 проголосовали 627 929 жителей Южного Урала. Явка составила 26,10%», — сообщили URA.RU в пресс-службе избиркома области. Выборы в регионе проходят два дня, 7—8 сентября. После первого дня голосования явка жителей по области составила 24,26%. URA.RU следит за ходом голосования в прямой трансляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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