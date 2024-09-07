07 сентября 2024

Билан изменил слова песни ради Челябинска

Дима Билан посвятил строчки Челябинску в своей песне
© Служба новостей «URA.RU»
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Билан
Билан поздравил Челябинск с 288-летием Фото:

Популярный певец Дима Билан, который сегодня прибыл в Челябинск, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 288-летию города, изменил на концерте слова своей песни. Таким образом он сделал комплимент столице области.

«Дима Билан исполнил свою известную песню «На берегу неба». В ней вместо слов «на берегу неба» в конце он спел «в центре Челябинска — красивом и потрясающем месте», — рассказали зрители концерта.

Также во время исполнения на площадке перед Торговым центром Билан похвалил Челябинск. Перед песней «Я твой номер один» артист отметил, что город становится ярче и краше.

Как сообщало URA.RU ранее, Билан стал хэдлайнером главного концерта в честь Дня города 7 сентября. Также в этот день вблизи ледовой арены «Трактор» выступил рэп-дуэт HammAli&Navai. Подробности мероприятия можно увидеть в трансляции URA.RU.

Билан
Дима Билан зажег челябинцев своими хитами
Фото:

Билан
Популярный певец дал концерт на площадке у Торгового центра
Фото:

Билан
Зрители дружно подпевали артисту
Фото:

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Популярный певец Дима Билан, который сегодня прибыл в Челябинск, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 288-летию города, изменил на концерте слова своей песни. Таким образом он сделал комплимент столице области. «Дима Билан исполнил свою известную песню «На берегу неба». В ней вместо слов «на берегу неба» в конце он спел «в центре Челябинска — красивом и потрясающем месте», — рассказали зрители концерта. Также во время исполнения на площадке перед Торговым центром Билан похвалил Челябинск. Перед песней «Я твой номер один» артист отметил, что город становится ярче и краше. Как сообщало URA.RU ранее, Билан стал хэдлайнером главного концерта в честь Дня города 7 сентября. Также в этот день вблизи ледовой арены «Трактор» выступил рэп-дуэт HammAli&Navai. Подробности мероприятия можно увидеть в трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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