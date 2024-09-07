Билан изменил слова песни ради Челябинска

Дима Билан посвятил строчки Челябинску в своей песне

08 сентября 2024 в 00:21 Размер текста - 17 +

Билан поздравил Челябинск с 288-летием Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Популярный певец Дима Билан, который сегодня прибыл в Челябинск, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 288-летию города, изменил на концерте слова своей песни. Таким образом он сделал комплимент столице области. «Дима Билан исполнил свою известную песню «На берегу неба». В ней вместо слов «на берегу неба» в конце он спел «в центре Челябинска — красивом и потрясающем месте», — рассказали зрители концерта. Также во время исполнения на площадке перед Торговым центром Билан похвалил Челябинск. Перед песней «Я твой номер один» артист отметил, что город становится ярче и краше. Как сообщало URA.RU ранее, Билан стал хэдлайнером главного концерта в честь Дня города 7 сентября. Также в этот день вблизи ледовой арены «Трактор» выступил рэп-дуэт HammAli&Navai. Подробности мероприятия можно увидеть в трансляции URA.RU. Дима Билан зажег челябинцев своими хитами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Популярный певец дал концерт на площадке у Торгового центра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Зрители дружно подпевали артисту Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Популярный певец Дима Билан, который сегодня прибыл в Челябинск, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 288-летию города, изменил на концерте слова своей песни. Таким образом он сделал комплимент столице области. «Дима Билан исполнил свою известную песню «На берегу неба». В ней вместо слов «на берегу неба» в конце он спел «в центре Челябинска — красивом и потрясающем месте», — рассказали зрители концерта. Также во время исполнения на площадке перед Торговым центром Билан похвалил Челябинск. Перед песней «Я твой номер один» артист отметил, что город становится ярче и краше. Как сообщало URA.RU ранее, Билан стал хэдлайнером главного концерта в честь Дня города 7 сентября. Также в этот день вблизи ледовой арены «Трактор» выступил рэп-дуэт HammAli&Navai. Подробности мероприятия можно увидеть в трансляции URA.RU.