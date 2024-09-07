Предложение прозвучало в микрофон при многотысячной аудитории
Челябинец сделал предложение руки и сердца девушке на праздничном мероприятии у арены «Трактор», посвященном 288-летию города. Соответствующим видео поделился читатель URA.RU.
«Вечером 7 сентября у ледовой арены на площадке RCC Extreme челябинец на сцене при многотысячной толпе сделал предложение своей девушке стать его женой. Очень трогательно», — рассказал читатель.
Под аплодисменты собравшихся она согласилась. А мужчина преподнес помолвочное кольцо, поздравив со сцены Челябинск с Днем рождения.
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