07 сентября 2024

Челябинец сделал предложение своей девушке во время концерта у арены «Трактор». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, Шадринск, концерт, микрофон, эстрада
Предложение прозвучало в микрофон при многотысячной аудитории Фото:

Челябинец сделал предложение руки и сердца девушке на праздничном мероприятии у арены «Трактор», посвященном 288-летию города. Соответствующим видео поделился читатель URA.RU.

«Вечером 7 сентября у ледовой арены на площадке RCC Extreme челябинец на сцене при многотысячной толпе сделал предложение своей девушке стать его женой. Очень трогательно», — рассказал читатель.

Под аплодисменты собравшихся она согласилась. А мужчина преподнес помолвочное кольцо, поздравив со сцены Челябинск с Днем рождения.

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Челябинец сделал предложение руки и сердца девушке на праздничном мероприятии у арены «Трактор», посвященном 288-летию города. Соответствующим видео поделился читатель URA.RU. «Вечером 7 сентября у ледовой арены на площадке RCC Extreme челябинец на сцене при многотысячной толпе сделал предложение своей девушке стать его женой. Очень трогательно», — рассказал читатель. Под аплодисменты собравшихся она согласилась. А мужчина преподнес помолвочное кольцо, поздравив со сцены Челябинск с Днем рождения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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