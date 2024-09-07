07 сентября 2024

«Трактор» проиграл по буллитам «Салавату Юлаеву»

© Служба новостей «URA.RU»
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Хоккей. ХК Трактор - ХК Автомобилист. Челябинск, маскот, хк трактор
Матч закончился со счетом 2:1 в пользу уфимцев Фото:

Челябинский ХК «Трактор» 8 сентября проиграл «Салавату Юлаеву» в чемпионате КХЛ. Игра перенеслась в серию буллитов, где сильнее оказались игроки «Салавата Юлаева». Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Овертайм челябинцы начинали в большинстве. Однако забить, несмотря на большинство, не смогли. Игра перенеслась в серию буллитов, где сильнее оказались игроки из Уфы», — отмечает корреспондент URA.RU.

Игроки «Салавата Юлаева» сравняли счет 1:1 в первом периоде. Последующий овертайм оказался безрезультативным для обоих команд. Когда противостояние перенеслось в серию буллитов, то матч закончился со счетом 2:1 в пользу уфимцев.

Следующий матч челябинская команда проведет 12 сентября. Соперником «Трактора» станет «СКА» из Питера.

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Челябинский ХК «Трактор» 8 сентября проиграл «Салавату Юлаеву» в чемпионате КХЛ. Игра перенеслась в серию буллитов, где сильнее оказались игроки «Салавата Юлаева». Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Овертайм челябинцы начинали в большинстве. Однако забить, несмотря на большинство, не смогли. Игра перенеслась в серию буллитов, где сильнее оказались игроки из Уфы», — отмечает корреспондент URA.RU. Игроки «Салавата Юлаева» сравняли счет 1:1 в первом периоде. Последующий овертайм оказался безрезультативным для обоих команд. Когда противостояние перенеслось в серию буллитов, то матч закончился со счетом 2:1 в пользу уфимцев. Следующий матч челябинская команда проведет 12 сентября. Соперником «Трактора» станет «СКА» из Питера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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