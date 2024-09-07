«Трактор» проиграл по буллитам «Салавату Юлаеву»

Челябинский ХК «Трактор» 8 сентября проиграл «Салавату Юлаеву» в чемпионате КХЛ. Игра перенеслась в серию буллитов, где сильнее оказались игроки «Салавата Юлаева». Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«Овертайм челябинцы начинали в большинстве. Однако забить, несмотря на большинство, не смогли. Игра перенеслась в серию буллитов, где сильнее оказались игроки из Уфы», — отмечает корреспондент URA.RU.
Игроки «Салавата Юлаева» сравняли счет 1:1 в первом периоде. Последующий овертайм оказался безрезультативным для обоих команд. Когда противостояние перенеслось в серию буллитов, то матч закончился со счетом 2:1 в пользу уфимцев.
Следующий матч челябинская команда проведет 12 сентября. Соперником «Трактора» станет «СКА» из Питера.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!