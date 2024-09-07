Самые честные выборы: жители Челябинской области проголосовали за губернатора

Двухдневное голосование на выборах губернатора и гордумы Челябинска завершилось

08 сентября 2024 в 20:03 Размер текста - 17 +

Медийно «перебить» уже сделанное Алексеем Текслером для челябинцев и его программу на следующие пять лет соперникам было просто нечем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Челябинской области — 2024 В Челябинской области завершились выборы губернатора. Жители региона 7 и 8 сентября проголосовали за одного из четырех кандидатов: действующего главу региона Алексея Текслера, депутата заксобрания Виталия Пашина (ЛДПР), зампреда партии «Зеленая альтернатива» Степана Соловьева и депутата гордумы Челябинска Эльдара Гильмутдинова (КПРФ). Скоро назовут проценты, полученные каждым, но победитель был известен еще в начале кампании. Как это получилось, разбиралось URA.RU. Пожалуй, впервые за всю историю области несколько предвыборных месяцев прошли без скандалов, судебных процессов, взаимных обвинений, обращений в ЦИК и порчи агитации. В результате выборы получились настолько честными, насколько это было возможно. URA.RU «Не вижу оснований для участия» Вероятно, самую мудрую позицию занял еще в начале мая, на самом старте кампании политический тяжеловес, депутат Госдумы и лидер челябинских эсеров Валерий Гартунг. Имевший, пожалуй, самые высокие шансы на успех по сравнению с другими претендентами. Он просто отказался от соперничества с Текслером, как лично, так и путем выдвижения кандидата от «Справедливой России». «Я не вижу оснований для своего участия. Считаю, что у нас хороший губернатор. Он на своем месте. И я буду рекомендовать региональному отделению партии поддерживать Алексея Леонидовича Текслера. Да, это повлечет за собой определенные сложности. Будем разъяснять избирателям, что губернатор отвечает за развитие промышленного, экономического потенциала области, а у городских властей задача создания комфортной среды. Поэтому и при хорошем губернаторе бывает, что самоуправление работает так плохо, что в городе коммунальные проблемы», — обозначил свою позицию Гартунг. URA.RU Кандидаты сходят с дистанции Партия пенсионеров пришла к аналогичному выводу существенно позднее. В июле она просто не сдала в облизбирком документы заявленного ранее претендента на пост главы региона — военврача Владимира Медведева. Кандидат в губернаторы от партии «Яблоко» Ярослав Щербаков бился до последнего. Но лишь с тем, чтобы 5 июля областная избирательная комиссия избирком «выявила недостаточное количество подписей депутатов и глав муниципальных образований для поддержки кандидата». URA.RU И «сдают» позиции Трое оставшихся в предвыборной гонке обозначили свое участие в той мере, в которой могли. Главным образом, не слишком частыми очными встречами с избирателями и в соцсетях. Ни один из них не смог выдать «базу» в виде программы развития региона на следующую пятилетку, не говоря уже о реальных достижениях, вроде массированного обновления общественного транспорта, уникальной спортивной арены и межуниверситетского кампуса в Челябинске, парка «Притяжение» на территории Магнитогорска. Разумеется, не располагая реальной властью, осуществить подобное невозможно — но избиратели-то оценивают действующую власть именно по реальным делам. За неделю до финиша То, что происходило во время борьбы за губернаторское кресло, нельзя назвать даже «сливом» кампании. Всего лишь трезвым пониманием, что противопоставить вернувшемуся в родной Челябинск в 2019 году и набравшему тогда 69% голосов Текслеру, практически нечего и спустя пять лет. Положение дел в регионе спустя пять лет руководства Текслера описал 26 августа на двухсторонней встрече премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Челябинская область один из самых динамично развивающихся субъектов страны с мощным промышленным потенциалом. Она занимает сильные позиции в области развития необходимой ее жителя инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры», — обратился к главе региона председатель правительства. Пожелав в завершение беседы успеха на выборах. URA.RU «Объяснение происходящему лежит на поверхности. Действующий губернатор Алексей Тексле имеет ярко выраженную поддержку в администрации президента и вообще на федеральном уровне. Одновременно за эти пять лет он сумел наработать качественную поддержку среди населения: регион ощутимо меняется к лучшему, что связывают именно с деятельностью Текслера. Его соперники улавливают эти тренды и не считают нужным выкладываться в борьбе, исход которой предрешен изначально. Для них это, по сути, возможность заранее начать выборы в заксобрание области 2025 года — полученный сейчас процент узнаваемости будет конвертирован именно в эту кампанию», — считает политтехнолог Александр Юрин. «Выборы показали, что областная власть может действовать максимально эффективно. Текслер, безусловно, один из признанных губернаторов-лидеров. Его управленческие практики, управленческие решения, умение выстроить коммуникации — образец для других регионов», — добавил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области завершились выборы губернатора. Жители региона 7 и 8 сентября проголосовали за одного из четырех кандидатов: действующего главу региона Алексея Текслера, депутата заксобрания Виталия Пашина (ЛДПР), зампреда партии «Зеленая альтернатива» Степана Соловьева и депутата гордумы Челябинска Эльдара Гильмутдинова (КПРФ). Скоро назовут проценты, полученные каждым, но победитель был известен еще в начале кампании. Как это получилось, разбиралось URA.RU. Пожалуй, впервые за всю историю области несколько предвыборных месяцев прошли без скандалов, судебных процессов, взаимных обвинений, обращений в ЦИК и порчи агитации. В результате выборы получились настолько честными, насколько это было возможно. «Не вижу оснований для участия» Вероятно, самую мудрую позицию занял еще в начале мая, на самом старте кампании политический тяжеловес, депутат Госдумы и лидер челябинских эсеров Валерий Гартунг. Имевший, пожалуй, самые высокие шансы на успех по сравнению с другими претендентами. Он просто отказался от соперничества с Текслером, как лично, так и путем выдвижения кандидата от «Справедливой России». «Я не вижу оснований для своего участия. Считаю, что у нас хороший губернатор. Он на своем месте. И я буду рекомендовать региональному отделению партии поддерживать Алексея Леонидовича Текслера. Да, это повлечет за собой определенные сложности. Будем разъяснять избирателям, что губернатор отвечает за развитие промышленного, экономического потенциала области, а у городских властей задача создания комфортной среды. Поэтому и при хорошем губернаторе бывает, что самоуправление работает так плохо, что в городе коммунальные проблемы», — обозначил свою позицию Гартунг. Кандидаты сходят с дистанции Партия пенсионеров пришла к аналогичному выводу существенно позднее. В июле она просто не сдала в облизбирком документы заявленного ранее претендента на пост главы региона — военврача Владимира Медведева. Кандидат в губернаторы от партии «Яблоко» Ярослав Щербаков бился до последнего. Но лишь с тем, чтобы 5 июля областная избирательная комиссия избирком «выявила недостаточное количество подписей депутатов и глав муниципальных образований для поддержки кандидата». И «сдают» позиции Трое оставшихся в предвыборной гонке обозначили свое участие в той мере, в которой могли. Главным образом, не слишком частыми очными встречами с избирателями и в соцсетях. Ни один из них не смог выдать «базу» в виде программы развития региона на следующую пятилетку, не говоря уже о реальных достижениях, вроде массированного обновления общественного транспорта, уникальной спортивной арены и межуниверситетского кампуса в Челябинске, парка «Притяжение» на территории Магнитогорска. Разумеется, не располагая реальной властью, осуществить подобное невозможно — но избиратели-то оценивают действующую власть именно по реальным делам. За неделю до финиша То, что происходило во время борьбы за губернаторское кресло, нельзя назвать даже «сливом» кампании. Всего лишь трезвым пониманием, что противопоставить вернувшемуся в родной Челябинск в 2019 году и набравшему тогда 69% голосов Текслеру, практически нечего и спустя пять лет. Положение дел в регионе спустя пять лет руководства Текслера описал 26 августа на двухсторонней встрече премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Челябинская область один из самых динамично развивающихся субъектов страны с мощным промышленным потенциалом. Она занимает сильные позиции в области развития необходимой ее жителя инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры», — обратился к главе региона председатель правительства. Пожелав в завершение беседы успеха на выборах. «Объяснение происходящему лежит на поверхности. Действующий губернатор Алексей Тексле имеет ярко выраженную поддержку в администрации президента и вообще на федеральном уровне. Одновременно за эти пять лет он сумел наработать качественную поддержку среди населения: регион ощутимо меняется к лучшему, что связывают именно с деятельностью Текслера. Его соперники улавливают эти тренды и не считают нужным выкладываться в борьбе, исход которой предрешен изначально. Для них это, по сути, возможность заранее начать выборы в заксобрание области 2025 года — полученный сейчас процент узнаваемости будет конвертирован именно в эту кампанию», — считает политтехнолог Александр Юрин. «Выборы показали, что областная власть может действовать максимально эффективно. Текслер, безусловно, один из признанных губернаторов-лидеров. Его управленческие практики, управленческие решения, умение выстроить коммуникации — образец для других регионов», — добавил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.