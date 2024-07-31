Прокуратура ХМАО помогла вернуть деньги на счета бойца СВО

Прокуратура Кондинского района ХМАО провела проверку по жалобе участника специальной военной операции. Официальный сайт ведомства сообщил, что судебный пристав незаконно наложил арест на банковские счета бойца СВО, несмотря на то, что долг был полностью погашен.
«В ходе надзорных мероприятий установлено, что судебным приставом в отношении заявителя возбуждено исполнительное производство, в рамках которого на его банковские счета наложен арест. Участник СВО погасил долг, но приставы не сняли арест. После вмешательства надзорного ведомства в отношении заявителя отменены меры принудительного характера, а также возвращены необоснованно взысканные банком денежные средства», — указано в публикации прокуратуры ХМАО.
Мужчина неоднократно обращался к приставам с просьбой снять блокировку со счетов. Прокуратура потребовала от УФССП устранить допущенные нарушения. После вмешательства надзорного ведомства приставы сняли арест со счетов, незаконно снятые банком деньги вернули участнику СВО.
Ранее URA.RU писало, что прокуратура в ХМАО добилась повышения выплаты за ранение участника СВО. В ведомство пожаловалась мать раненого бойца.
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