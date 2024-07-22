Прокуратура Нижневартовска (ХМАО) провела проверку в Агентстве социального благополучия из-за жалобы матери раненного участника СВО из Югры. Женщина сообщила, что ее сыну вдвое уменьшили выплату за ранение, полученное во время спецоперации.
«В прокуратуру города обратилась мать участника СВО по факту назначения ее сыну единовременной выплаты по ранению в размере 500 тыс. рублей вместо положенного миллиона рублей. По итогам проведенной проверки в интересах военнослужащего прокурор города обратился с исковым заявлением в суд о перерасчете размера выплаты, суд удовлетворил требования прокурора», — сообщила прокуратура ХМАО на официальном сайте.
Права участника специальной военной операции были восстановлены. Прокуратура следит за исполнением решения суда.
Ранее URA.RU писало, что прокуратура вступилась за бойца СВО из ХМАО, которого оставили без выплаты по ранению. Ему отказали ему в перечислении денег из-за того, что югорчанин заключил контракт за пределами региона.
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