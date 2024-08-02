02 августа 2024

На челябинской реке вода за сутки ушла почти на полметра. Фото

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Освящение храма Александра Невского. Алапаевск, причал, река нейва, аллея комсомола
Вода на реке за сутки ушла на 35 сантиметров (архивное фото) Фото:
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На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

В Челябинской области уровень реки Еманжелинка за сутки упал на 35 сантиметров. Об этом 3 августа сообщил глава Еманжелинского района Евгений Светлов.

«Продолжаются работы по водопонижению, укреплению бортов русла реки Еманжелинка, дополнительной расчистке потока. За сутки уровень воды понизился на 35 сантиметров», — сообщил Светлов в своем официальном telegram-канале.

Также было вскрыто дорожное полотно по улице Советская, чтобы спустить воду из затопленного поселка Пионерский. Проводятся работы по откачке воды по улицам Хохрякова и Кирова в Еманжелинске, в поселках Зауральский, Батуринский и других.

В Еманжелинском районе поступило более четырех тысяч заявления на материальную выплату в связи с затоплением. Выплату в размере 20 тысяч рублей за неделю получили 199 пострадавших, сообщил Светлов.

С 3 августа в районе начнется дезинфицирующая обработка территорий после затопления. Работа начнется с поселка Пионерский.

Еманжелинский район вошел в число территорий Челябинской области, где был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после нескольких дней ливней. Вышедшая из берегов река Еманжелинка затопило поселки Пионерский, Батуринский, Рабочий и другие.

Река Еманжелинка вышла из берегов из-за сильных ливней, обрушившихся на Челябинскую область
Река Еманжелинка вышла из берегов из-за сильных ливней, обрушившихся на Челябинскую область
Русло реки расчищают от мусора
Русло реки расчищают от мусора

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В Челябинской области уровень реки Еманжелинка за сутки упал на 35 сантиметров. Об этом 3 августа сообщил глава Еманжелинского района Евгений Светлов. «Продолжаются работы по водопонижению, укреплению бортов русла реки Еманжелинка, дополнительной расчистке потока. За сутки уровень воды понизился на 35 сантиметров», — сообщил Светлов в своем официальном telegram-канале. Также было вскрыто дорожное полотно по улице Советская, чтобы спустить воду из затопленного поселка Пионерский. Проводятся работы по откачке воды по улицам Хохрякова и Кирова в Еманжелинске, в поселках Зауральский, Батуринский и других. В Еманжелинском районе поступило более четырех тысяч заявления на материальную выплату в связи с затоплением. Выплату в размере 20 тысяч рублей за неделю получили 199 пострадавших, сообщил Светлов. С 3 августа в районе начнется дезинфицирующая обработка территорий после затопления. Работа начнется с поселка Пионерский. Еманжелинский район вошел в число территорий Челябинской области, где был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после нескольких дней ливней. Вышедшая из берегов река Еманжелинка затопило поселки Пионерский, Батуринский, Рабочий и другие.
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Ссылки по теме
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