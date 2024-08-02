В Челябинской области уровень реки Еманжелинка за сутки упал на 35 сантиметров. Об этом 3 августа сообщил глава Еманжелинского района Евгений Светлов.
«Продолжаются работы по водопонижению, укреплению бортов русла реки Еманжелинка, дополнительной расчистке потока. За сутки уровень воды понизился на 35 сантиметров», — сообщил Светлов в своем официальном telegram-канале.
Также было вскрыто дорожное полотно по улице Советская, чтобы спустить воду из затопленного поселка Пионерский. Проводятся работы по откачке воды по улицам Хохрякова и Кирова в Еманжелинске, в поселках Зауральский, Батуринский и других.
В Еманжелинском районе поступило более четырех тысяч заявления на материальную выплату в связи с затоплением. Выплату в размере 20 тысяч рублей за неделю получили 199 пострадавших, сообщил Светлов.
С 3 августа в районе начнется дезинфицирующая обработка территорий после затопления. Работа начнется с поселка Пионерский.
Еманжелинский район вошел в число территорий Челябинской области, где был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после нескольких дней ливней. Вышедшая из берегов река Еманжелинка затопило поселки Пионерский, Батуринский, Рабочий и другие.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!