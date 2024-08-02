Общество На челябинской реке вода за сутки ушла почти на полметра. Фото 03 августа 2024 в 11:23 Размер текста - 17 + Вода на реке за сутки ушла на 35 сантиметров (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни В Челябинской области уровень реки Еманжелинка за сутки упал на 35 сантиметров. Об этом 3 августа сообщил глава Еманжелинского района Евгений Светлов. «Продолжаются работы по водопонижению, укреплению бортов русла реки Еманжелинка, дополнительной расчистке потока. За сутки уровень воды понизился на 35 сантиметров», — сообщил Светлов в своем официальном telegram-канале. Также было вскрыто дорожное полотно по улице Советская, чтобы спустить воду из затопленного поселка Пионерский. Проводятся работы по откачке воды по улицам Хохрякова и Кирова в Еманжелинске, в поселках Зауральский, Батуринский и других. В Еманжелинском районе поступило более четырех тысяч заявления на материальную выплату в связи с затоплением. Выплату в размере 20 тысяч рублей за неделю получили 199 пострадавших, сообщил Светлов. С 3 августа в районе начнется дезинфицирующая обработка территорий после затопления. Работа начнется с поселка Пионерский. Еманжелинский район вошел в число территорий Челябинской области, где был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после нескольких дней ливней. Вышедшая из берегов река Еманжелинка затопило поселки Пионерский, Батуринский, Рабочий и другие. Река Еманжелинка вышла из берегов из-за сильных ливней, обрушившихся на Челябинскую область Telegram-канал «Евгений Светлов74» Русло реки расчищают от мусора telegram-канал «Евгений Светлов74». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинской области уровень реки Еманжелинка за сутки упал на 35 сантиметров. Об этом 3 августа сообщил глава Еманжелинского района Евгений Светлов. «Продолжаются работы по водопонижению, укреплению бортов русла реки Еманжелинка, дополнительной расчистке потока. За сутки уровень воды понизился на 35 сантиметров», — сообщил Светлов в своем официальном telegram-канале. Также было вскрыто дорожное полотно по улице Советская, чтобы спустить воду из затопленного поселка Пионерский. Проводятся работы по откачке воды по улицам Хохрякова и Кирова в Еманжелинске, в поселках Зауральский, Батуринский и других. В Еманжелинском районе поступило более четырех тысяч заявления на материальную выплату в связи с затоплением. Выплату в размере 20 тысяч рублей за неделю получили 199 пострадавших, сообщил Светлов. С 3 августа в районе начнется дезинфицирующая обработка территорий после затопления. Работа начнется с поселка Пионерский. Еманжелинский район вошел в число территорий Челябинской области, где был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после нескольких дней ливней. Вышедшая из берегов река Еманжелинка затопило поселки Пионерский, Батуринский, Рабочий и другие. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям