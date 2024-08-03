В Челябинске сапбордисты из-за резкого повышения уровня реки Миасс преодолевают арки моста в центре города в положении лежа. Кадрами экстремальных тренировок поделились читатели URA.RU.
«В обратную сторону один из них слетел. Хотели уже звонить и вызывать помощь, но девушка помогла выбраться на сап», — сообщили очевидцы.
Ранее URA.RU сообщало, как на набережной около здания концертного зала имени Прокофьева дети ныряют в воду со спинок скамеек и прыгают с моста. На территории около ТРК «Родник», из-за вышедшей 27 июля из берегов реки Миасс, местные жители пытались ловить рыбу. Позднее затопленную территории в центре Челябинска облюбовали утки.
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