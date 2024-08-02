В центре Челябинска на затопленной территории около ТРК «Родник» плавают утки. Об этом URA.RU рассказали очевидцы.
«Около ТРК „Родник“, где река Миасс вышла из берегов, теперь поселились утки», — рассказали URA.RU очевидцы. В редакцию они прислали видео, на котором показано, как утки плавают по воде и сидят на островках.
Центр Челябинска 27 июля в нескольких местах затопила вышедшая из берегов река Миасс. Ранее на территории около ТРК «Родник» местные жители пытались ловить рыбу. На набережной около здания концертного зала имени Прокофьева дети ныряют в воду со спинок скамеек или вовсе прыгают с моста.
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