02 августа 2024

На затопленной территории в центре Челябинска плавают утки. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Набережная реки Миасс и ребра Дубровского. Челябинск, скамейка, вода, лето, девочки, лавочка, паводок, наводнение, потоп, набережная реки миасс, река миасс , август
Набережная в Челябинске ушла под воду Фото:
новость из сюжета
На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

В центре Челябинска на затопленной территории около ТРК «Родник» плавают утки. Об этом URA.RU рассказали очевидцы.

«Около ТРК „Родник“, где река Миасс вышла из берегов, теперь поселились утки», — рассказали URA.RU очевидцы. В редакцию они прислали видео, на котором показано, как утки плавают по воде и сидят на островках.

Центр Челябинска 27 июля в нескольких местах затопила вышедшая из берегов река Миасс. Ранее на территории около ТРК «Родник» местные жители пытались ловить рыбу. На набережной около здания концертного зала имени Прокофьева дети ныряют в воду со спинок скамеек или вовсе прыгают с моста.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В центре Челябинска на затопленной территории около ТРК «Родник» плавают утки. Об этом URA.RU рассказали очевидцы. «Около ТРК „Родник“, где река Миасс вышла из берегов, теперь поселились утки», — рассказали URA.RU очевидцы. В редакцию они прислали видео, на котором показано, как утки плавают по воде и сидят на островках. Центр Челябинска 27 июля в нескольких местах затопила вышедшая из берегов река Миасс. Ранее на территории около ТРК «Родник» местные жители пытались ловить рыбу. На набережной около здания концертного зала имени Прокофьева дети ныряют в воду со спинок скамеек или вовсе прыгают с моста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...