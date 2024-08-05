В селе Аргаяш (Челябинская область) девятилетнего мальчика пришлось госпитализировать после того, как его сбил 11-летний электросамокатчик. Об этом сообщили 5 августа в пресс-службе районного отдела полиции.
«Около 19:30 часов в селе Аргаяш Несовершеннолетний 2013 года рождения, управляя электросамокатом, около 19:30 совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2015 года рождения. В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение», — пояснили URA.RU в полиции.
На следующий день схожее ДТП произошло в самом Челябинске. Подростки на электросамокате сбили 54-летнюю женщину, получившую переломы ноги и руки, а также сотрясение мозга. Сейчас виновников разыскивает полиция, каршеринговая компания уже оштрафовала пользователя самоката на 5 тысяч рублей и рассматривает вопрос о компенсации пострадавшей.
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