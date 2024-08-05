Электросамокатчик отправил в больницу девятилетнего челябинца. Фото

В челябинском селе Аргаяш 11-летний мальчик сбил самокатом ребенка девяти лет
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер на объезде по проблемным дорогам Челябинска. Челябинск, крест, самокат, электросамокат
За два дня челябинские электросамокатчики уложили на больничную койку 54-летнюю женщину и девятилетнего мальчика Фото:

В селе Аргаяш (Челябинская область) девятилетнего мальчика пришлось госпитализировать после того, как его сбил 11-летний электросамокатчик. Об этом сообщили 5 августа в пресс-службе районного отдела полиции.

«Около 19:30 часов в селе Аргаяш Несовершеннолетний 2013 года рождения, управляя электросамокатом, около 19:30 совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2015 года рождения. В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение», — пояснили URA.RU в полиции.

На следующий день схожее ДТП произошло в самом Челябинске. Подростки на электросамокате сбили 54-летнюю женщину, получившую переломы ноги и руки, а также сотрясение мозга. Сейчас виновников разыскивает полиция, каршеринговая компания уже оштрафовала пользователя самоката на 5 тысяч рублей и рассматривает вопрос о компенсации пострадавшей.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В селе Аргаяш (Челябинская область) девятилетнего мальчика пришлось госпитализировать после того, как его сбил 11-летний электросамокатчик. Об этом сообщили 5 августа в пресс-службе районного отдела полиции. «Около 19:30 часов в селе Аргаяш Несовершеннолетний 2013 года рождения, управляя электросамокатом, около 19:30 совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2015 года рождения. В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение», — пояснили URA.RU в полиции. На следующий день схожее ДТП произошло в самом Челябинске. Подростки на электросамокате сбили 54-летнюю женщину, получившую переломы ноги и руки, а также сотрясение мозга. Сейчас виновников разыскивает полиция, каршеринговая компания уже оштрафовала пользователя самоката на 5 тысяч рублей и рассматривает вопрос о компенсации пострадавшей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...