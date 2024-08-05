После публикации URA.RU депутат Госдумы Лантратова просит чиновников Челябинска провести проверку

После публикации URA.RU депутат Госдумы просит чиновников Челябинска о проверке

06 августа 2024 в 02:01 Размер текста - 17 +

Лантратова просит разобраться в истории челябинского бойца СВО Щербакова (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат Госдумы РФ Яна Лантратова просит министра социальных отношений Челябинской области Ирину Буторину провести проверку и предоставить семье бойца СВО Щербакова положенные льготы. Подробности истории 5 августа сообщило URA.RU. «5 августа на странице интернет-издания URA.RU была распространена информация по факту возможных нарушений прав военнослужащего Андрея Щербакова… Прошу Вас провести проверку, а в случае их подтверждения, принять необходимые меры», — отметила Лантратова в депутатском запросе на имя Буториной. Многодетной семье челябинского бойца Щербакова отказали в положенных выплатах и льготах служащего по контракту, сообщила ранее URA.RU супруга бойца Анна. Контракт мужчина заключил 21 сентября 2022 года сроком на 12 лет. Но никакие выплаты от региона не получил. «В своем ответе чиновники сообщили, что льготы и выплаты не положены, так как контракт был заключен в марте 2022 года», — пояснила URA.RU Щербакова. Мужчина служит по контракту уже более 20 лет. У них многодетная семья, в которой воспитываются четверо детей. Когда супруг в сентябре 2022 года ушел на СВО, семья получила единственную льготу на оплату детского сада. В Минобороны РФ женщине сообщили, что право на социальные гарантии семья имеет. В администрации Челябинска пояснили, что никакие единовременные пособия и льготы не положены. Лантратова просит разобраться в ситуации и помочь семье бойца СВО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат Госдумы РФ Яна Лантратова просит министра социальных отношений Челябинской области Ирину Буторину провести проверку и предоставить семье бойца СВО Щербакова положенные льготы. Подробности истории 5 августа сообщило URA.RU. «5 августа на странице интернет-издания URA.RU была распространена информация по факту возможных нарушений прав военнослужащего Андрея Щербакова… Прошу Вас провести проверку, а в случае их подтверждения, принять необходимые меры», — отметила Лантратова в депутатском запросе на имя Буториной. Многодетной семье челябинского бойца Щербакова отказали в положенных выплатах и льготах служащего по контракту, сообщила ранее URA.RU супруга бойца Анна. Контракт мужчина заключил 21 сентября 2022 года сроком на 12 лет. Но никакие выплаты от региона не получил. «В своем ответе чиновники сообщили, что льготы и выплаты не положены, так как контракт был заключен в марте 2022 года», — пояснила URA.RU Щербакова. Мужчина служит по контракту уже более 20 лет. У них многодетная семья, в которой воспитываются четверо детей. Когда супруг в сентябре 2022 года ушел на СВО, семья получила единственную льготу на оплату детского сада. В Минобороны РФ женщине сообщили, что право на социальные гарантии семья имеет. В администрации Челябинска пояснили, что никакие единовременные пособия и льготы не положены. Лантратова просит разобраться в ситуации и помочь семье бойца СВО.