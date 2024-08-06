Турция готовится к визиту Путина

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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Путина ждут в Анкаре с официальным визитом Фото:

В Анкаре ждут официального визита президента РФ Владимира Путина, на данный момент идет согласование тем переговоров российского лидера и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, а также даты визита. Об этом сообщает дипломатический источник в турецкой столице.

«Мы надеемся, что это [визит] произойдет в самой ближайшей перспективе. Сейчас ведется согласование даты и повестки переговоров двух лидеров», — передает источник РИА Новости. Отмечается, что приблизительной даты визита Путина в Анкару на данный момент неизвестно.

Визит президента России в Турцию готовится уже давно. По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, Путин и Эрдоган должны решить много вопросов, накопившихся за время.

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В Анкаре ждут официального визита президента РФ Владимира Путина, на данный момент идет согласование тем переговоров российского лидера и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, а также даты визита. Об этом сообщает дипломатический источник в турецкой столице. «Мы надеемся, что это [визит] произойдет в самой ближайшей перспективе. Сейчас ведется согласование даты и повестки переговоров двух лидеров», — передает источник РИА Новости. Отмечается, что приблизительной даты визита Путина в Анкару на данный момент неизвестно. Визит президента России в Турцию готовится уже давно. По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, Путин и Эрдоган должны решить много вопросов, накопившихся за время.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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