Турция готовится к визиту Путина

В Анкаре ждут официального визита президента РФ Владимира Путина, на данный момент идет согласование тем переговоров российского лидера и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, а также даты визита. Об этом сообщает дипломатический источник в турецкой столице.
«Мы надеемся, что это [визит] произойдет в самой ближайшей перспективе. Сейчас ведется согласование даты и повестки переговоров двух лидеров», — передает источник РИА Новости. Отмечается, что приблизительной даты визита Путина в Анкару на данный момент неизвестно.
Визит президента России в Турцию готовится уже давно. По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, Путин и Эрдоган должны решить много вопросов, накопившихся за время.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.