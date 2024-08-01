Визит Путина в Турцию готовится давно, вопросов накопилось много

01 августа 2024 в 20:07 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин в ходе поездки будет решать вопросы, которые накопились «на повестке дня» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Визит президента РФ Владимира Путина в Турцию готовится «достаточно давно». В ходе визита должны будут решится много вопросов, которые накопились «на повестке дня». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Да, уже достаточно давно готовится эта поездка. У нас действительно много вопросов на повестке дня», — сказал Дмитрий Песков в интервью радиостанции «Комсомольская правда». Он уточнил, что сейчас идет согласование дат по дипломатическим каналам. Ранее помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков назвал визит Путина в Турцию и встречу с коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом одним из приоритетов внешней политики России. Его слова передавали 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Визит президента РФ Владимира Путина в Турцию готовится «достаточно давно». В ходе визита должны будут решится много вопросов, которые накопились «на повестке дня». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Да, уже достаточно давно готовится эта поездка. У нас действительно много вопросов на повестке дня», — сказал Дмитрий Песков в интервью радиостанции «Комсомольская правда». Он уточнил, что сейчас идет согласование дат по дипломатическим каналам. Ранее помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков назвал визит Путина в Турцию и встречу с коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом одним из приоритетов внешней политики России. Его слова передавали 360.ru.