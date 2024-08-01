Визит Путина в Турцию готовится давно, вопросов накопилось много

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Владимир Путин на выставке "Россия" на ВДНХ. Москва, путин владимир
Президент РФ Владимир Путин в ходе поездки будет решать вопросы, которые накопились «на повестке дня» Фото:

Визит президента РФ Владимира Путина в Турцию готовится «достаточно давно». В ходе визита должны будут решится много вопросов, которые накопились «на повестке дня». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да, уже достаточно давно готовится эта поездка. У нас действительно много вопросов на повестке дня», — сказал Дмитрий Песков в интервью радиостанции «Комсомольская правда». Он уточнил, что сейчас идет согласование дат по дипломатическим каналам.

Ранее помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков назвал визит Путина в Турцию и встречу с коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом одним из приоритетов внешней политики России. Его слова передавали 360.ru.

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Визит президента РФ Владимира Путина в Турцию готовится «достаточно давно». В ходе визита должны будут решится много вопросов, которые накопились «на повестке дня». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Да, уже достаточно давно готовится эта поездка. У нас действительно много вопросов на повестке дня», — сказал Дмитрий Песков в интервью радиостанции «Комсомольская правда». Он уточнил, что сейчас идет согласование дат по дипломатическим каналам. Ранее помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков назвал визит Путина в Турцию и встречу с коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом одним из приоритетов внешней политики России. Его слова передавали 360.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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