Визит Путина в Турцию готовится давно, вопросов накопилось много

Визит президента РФ Владимира Путина в Турцию готовится «достаточно давно». В ходе визита должны будут решится много вопросов, которые накопились «на повестке дня». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Да, уже достаточно давно готовится эта поездка. У нас действительно много вопросов на повестке дня», — сказал Дмитрий Песков в интервью радиостанции «Комсомольская правда». Он уточнил, что сейчас идет согласование дат по дипломатическим каналам.
Ранее помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков назвал визит Путина в Турцию и встречу с коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом одним из приоритетов внешней политики России. Его слова передавали 360.ru.
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