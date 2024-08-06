Национализированный ЧЭМК направит треть миллиарда рублей на модернизацию

06 августа 2024 в 13:37 Размер текста - 17 +

На комбинате за два года модернизируют участок переработки шлаков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Генпрокуратура добивается национализации ЧЭМК Национализированный Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК) направит 380 миллионов рублей на модернизацию производства. Средства будут вложены в техперевооружение участка переработки шлаков. «ЧЭМК, акции которого перешли в собственность государства, вложит свыше 380 млн рублей за два года в глубокую модернизацию участка переработки шлаков. Будут внедрены современные технологии разделения шлаков», — заявили ТАСС в пресс-службе предприятия. В рамках модернизации будет внедрено новейшее оборудование и современные технологии для более эффективного разделения шлаков. Проект предусматривает использование новшеств, которые улучшат процессы переработки, повысят степень извлечения металла и улучшат качество получаемой продукции. Работы по модернизации будут осуществляться силами сотрудников ЧЭМК, обладающих необходимыми знаниями и опытом в области вторичной переработки производственных отходов. Главный металлург ЧЭМК Николай Калиновский подчеркнул, что ранее шлаки отправлялись на отвалы, но в настоящее время весь объем направляется на переработку, и цель модернизации — дальнейшее улучшение этих процессов. ЧЭМК перешел в собственность государства после инициированной 26 февраля Генпрокуратурой РФ национализации. Формально комбинатом владела «Компания Эталон», бенефициаром выступала семья Антиповых. Переход активов в собственность государства был обеспечен, поскольку власти признали, что в 90-х годах 20 века холдинг был национализирован с нарушениями. Семьям Антиповых и Аристовых, владевших до 2021 года группой компаний, солидарно предъявлен иск на сумму в 105 млрд рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Национализированный Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК) направит 380 миллионов рублей на модернизацию производства. Средства будут вложены в техперевооружение участка переработки шлаков. «ЧЭМК, акции которого перешли в собственность государства, вложит свыше 380 млн рублей за два года в глубокую модернизацию участка переработки шлаков. Будут внедрены современные технологии разделения шлаков», — заявили ТАСС в пресс-службе предприятия. В рамках модернизации будет внедрено новейшее оборудование и современные технологии для более эффективного разделения шлаков. Проект предусматривает использование новшеств, которые улучшат процессы переработки, повысят степень извлечения металла и улучшат качество получаемой продукции. Работы по модернизации будут осуществляться силами сотрудников ЧЭМК, обладающих необходимыми знаниями и опытом в области вторичной переработки производственных отходов. Главный металлург ЧЭМК Николай Калиновский подчеркнул, что ранее шлаки отправлялись на отвалы, но в настоящее время весь объем направляется на переработку, и цель модернизации — дальнейшее улучшение этих процессов. ЧЭМК перешел в собственность государства после инициированной 26 февраля Генпрокуратурой РФ национализации. Формально комбинатом владела «Компания Эталон», бенефициаром выступала семья Антиповых. Переход активов в собственность государства был обеспечен, поскольку власти признали, что в 90-х годах 20 века холдинг был национализирован с нарушениями. Семьям Антиповых и Аристовых, владевших до 2021 года группой компаний, солидарно предъявлен иск на сумму в 105 млрд рублей.