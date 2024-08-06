Начальник СК по ХМАО Мокшин попал под горячую руку Бастрыкина

Бастрыкин раскритиковал главу СК по ХМАО Мокшина за слабую борьбу с коррупцией
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Главе управления СКР по ХМАО Михаилу Мокшину пришлось отчитываться перед московским начальством
Главе управления СКР по ХМАО Михаилу Мокшину пришлось отчитываться перед московским начальством Фото:

Начальник управления Следственного комитета по ХМАО Михаил Мокшин попал под горячую руку главы СКР Александра Бастрыкина. Председатель Следкома на оперативном совещании возмутился, что в некоторых территориях ухудшились показатели по борьбе с коррупцией. В список таких субъектов РФ вошла и Югра, став в нем единственным уральским регионом, сообщает официальный сайт ведомства.

«В отдельных территориальных подразделениях отмечается ослабление активности работы по противодействию преступлениям коррупционной направленности: затягиваются процессуальные сроки, уголовные дела прекращаются в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, возвращаются прокурорами и судом для производства дополнительного расследования и на доработку. Также отмечено, что ухудшилась работа по компенсации вреда, причиненного коррупционными деяниями», — указано в публикации. В числе глав управлений СК указана фамилия Мокшина.

Бастрыкин заставил главного югорского следователя отчитаться по ВКС, и тот сообщил, что в ХМАО в суд не направлено ни одного уголовного дела в отношении лиц, обладающих особым правовым статусом. Растет число уголовных дел, возвращенных на доработку.

Ранее URA.RU писало, что осенью у Мокшина заканчивается пятилетний срок полномочий. Среди силовиков ходят слухи об его отъезде из Югры. 

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Начальник управления Следственного комитета по ХМАО Михаил Мокшин попал под горячую руку главы СКР Александра Бастрыкина. Председатель Следкома на оперативном совещании возмутился, что в некоторых территориях ухудшились показатели по борьбе с коррупцией. В список таких субъектов РФ вошла и Югра, став в нем единственным уральским регионом, сообщает официальный сайт ведомства. «В отдельных территориальных подразделениях отмечается ослабление активности работы по противодействию преступлениям коррупционной направленности: затягиваются процессуальные сроки, уголовные дела прекращаются в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, возвращаются прокурорами и судом для производства дополнительного расследования и на доработку. Также отмечено, что ухудшилась работа по компенсации вреда, причиненного коррупционными деяниями», — указано в публикации. В числе глав управлений СК указана фамилия Мокшина. Бастрыкин заставил главного югорского следователя отчитаться по ВКС, и тот сообщил, что в ХМАО в суд не направлено ни одного уголовного дела в отношении лиц, обладающих особым правовым статусом. Растет число уголовных дел, возвращенных на доработку. Ранее URA.RU писало, что осенью у Мокшина заканчивается пятилетний срок полномочий. Среди силовиков ходят слухи об его отъезде из Югры. 
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