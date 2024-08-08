В Челябинской области выбрали офисные профессии с высокими зарплатами

В Челябинской области выбрали офисные профессии июля, на которых работодатели предлагали хорошо заработать. Как URA.RU рассказали 9 августа в пресс-службе платформы «Авито Работа», в тройке лидеров оказались финансовый консультант, менеджер по развитию и технолог.
«Изучили средние зарплатные предложения для офисных позиций за июль. Помимо IT-специалистов и работников, чей доход напрямую зависит от процентов со сделок, в регионе высокие зарплатные предложения указывались в вакансиях финансовых консультантов», — заявили в офисе «Авито Работы».
Зарплата данных специалистов в среднем достигла 94,3 тысячи рублей в месяц. Показатель на 4% больше по сравнению с июлем 2023 года. Менеджеры по развитию заняли второе место с зарплатой в 86,1 тысячи рублей, что на 13% выше предыдущих показателей. Технологи оказались на третьем месте с предложением в 83,4 тысячи рублей. Индикатор поднялся на 29%.
По словам директора категории "Офисные профессии" платформы Кирилла Пшеничных, рост зарплатных предложений связан с дефицитом кадров и увеличением спроса на офисных специалистов. Процесс обусловлен развитием технологических компаний, необходимостью систематизации финансовых процессов и стратегического планирования в условиях конкуренции.
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