08 августа 2024

В Челябинской области выбрали офисные профессии с высокими зарплатами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Среди офисных специалистов самые высокие доходы сложились у финконсультантов и менеджеров по развитию
Среди офисных специалистов самые высокие доходы сложились у финконсультантов и менеджеров по развитию Фото:

В Челябинской области выбрали офисные профессии июля, на которых работодатели предлагали хорошо заработать. Как URA.RU рассказали 9 августа в пресс-службе платформы «Авито Работа», в тройке лидеров оказались финансовый консультант, менеджер по развитию и технолог.

«Изучили средние зарплатные предложения для офисных позиций за июль. Помимо IT-специалистов и работников, чей доход напрямую зависит от процентов со сделок, в регионе высокие зарплатные предложения указывались в вакансиях финансовых консультантов», — заявили в офисе «Авито Работы».

Зарплата данных специалистов в среднем достигла 94,3 тысячи рублей в месяц. Показатель на 4% больше по сравнению с июлем 2023 года. Менеджеры по развитию заняли второе место с зарплатой в 86,1 тысячи рублей, что на 13% выше предыдущих показателей. Технологи оказались на третьем месте с предложением в 83,4 тысячи рублей. Индикатор поднялся на 29%.

По словам директора категории "Офисные профессии" платформы Кирилла Пшеничных, рост зарплатных предложений связан с дефицитом кадров и увеличением спроса на офисных специалистов. Процесс обусловлен развитием технологических компаний, необходимостью систематизации финансовых процессов и стратегического планирования в условиях конкуренции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области выбрали офисные профессии июля, на которых работодатели предлагали хорошо заработать. Как URA.RU рассказали 9 августа в пресс-службе платформы «Авито Работа», в тройке лидеров оказались финансовый консультант, менеджер по развитию и технолог. «Изучили средние зарплатные предложения для офисных позиций за июль. Помимо IT-специалистов и работников, чей доход напрямую зависит от процентов со сделок, в регионе высокие зарплатные предложения указывались в вакансиях финансовых консультантов», — заявили в офисе «Авито Работы». Зарплата данных специалистов в среднем достигла 94,3 тысячи рублей в месяц. Показатель на 4% больше по сравнению с июлем 2023 года. Менеджеры по развитию заняли второе место с зарплатой в 86,1 тысячи рублей, что на 13% выше предыдущих показателей. Технологи оказались на третьем месте с предложением в 83,4 тысячи рублей. Индикатор поднялся на 29%. По словам директора категории "Офисные профессии" платформы Кирилла Пшеничных, рост зарплатных предложений связан с дефицитом кадров и увеличением спроса на офисных специалистов. Процесс обусловлен развитием технологических компаний, необходимостью систематизации финансовых процессов и стратегического планирования в условиях конкуренции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...