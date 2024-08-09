Shot: генералу Шамарину продлили арест, а он глубоко вздохнул

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Вадима Шамарина обвиняют в получении взятки в размере 36 миллионов рублей Фото:
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Замначальника Генштаба ВС РФ Шамарина подозревают в крупной взятке: биография генерала

Бывший замначальник Генерального штаба ВС РФ Вадим Шамарин, которого обвиняют в получении крупной взятки, во время оглашения приговора глубоко вздохнул. Ему продлили арест. Об этом сообщает Shot.

«Шамарину продлили арест до 21 октября. Во время оглашения протокола он глубоко вздыхал и что-то старательно записывал», — передают авторы канала. Защита экс-начальника пыталась оспорить судебное решение. Сам Шамарин пытался заверить, что у него нет счетов за границей и он не будет скрываться.

Шамарин был задержан в мае. Его подозревают в получении взятки в размере 36 миллионов рублей. Он признал вину частично, заявил, что размер взятки составлял 19 миллионов рублей.

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Бывший замначальник Генерального штаба ВС РФ Вадим Шамарин, которого обвиняют в получении крупной взятки, во время оглашения приговора глубоко вздохнул. Ему продлили арест. Об этом сообщает Shot. «Шамарину продлили арест до 21 октября. Во время оглашения протокола он глубоко вздыхал и что-то старательно записывал», — передают авторы канала. Защита экс-начальника пыталась оспорить судебное решение. Сам Шамарин пытался заверить, что у него нет счетов за границей и он не будет скрываться. Шамарин был задержан в мае. Его подозревают в получении взятки в размере 36 миллионов рублей. Он признал вину частично, заявил, что размер взятки составлял 19 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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