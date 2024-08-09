Shot: генералу Шамарину продлили арест, а он глубоко вздохнул

09 августа 2024 в 16:22 Размер текста - 17 +

Вадима Шамарина обвиняют в получении взятки в размере 36 миллионов рублей Фото: Михаил Климентьев/ТАСС новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Новость по теме Замначальника Генштаба ВС РФ Шамарина подозревают в крупной взятке: биография генерала Бывший замначальник Генерального штаба ВС РФ Вадим Шамарин, которого обвиняют в получении крупной взятки, во время оглашения приговора глубоко вздохнул. Ему продлили арест. Об этом сообщает Shot. «Шамарину продлили арест до 21 октября. Во время оглашения протокола он глубоко вздыхал и что-то старательно записывал», — передают авторы канала. Защита экс-начальника пыталась оспорить судебное решение. Сам Шамарин пытался заверить, что у него нет счетов за границей и он не будет скрываться. Шамарин был задержан в мае. Его подозревают в получении взятки в размере 36 миллионов рублей. Он признал вину частично, заявил, что размер взятки составлял 19 миллионов рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший замначальник Генерального штаба ВС РФ Вадим Шамарин, которого обвиняют в получении крупной взятки, во время оглашения приговора глубоко вздохнул. Ему продлили арест. Об этом сообщает Shot. «Шамарину продлили арест до 21 октября. Во время оглашения протокола он глубоко вздыхал и что-то старательно записывал», — передают авторы канала. Защита экс-начальника пыталась оспорить судебное решение. Сам Шамарин пытался заверить, что у него нет счетов за границей и он не будет скрываться. Шамарин был задержан в мае. Его подозревают в получении взятки в размере 36 миллионов рублей. Он признал вину частично, заявил, что размер взятки составлял 19 миллионов рублей.