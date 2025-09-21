В зоне спецоперации на Украине погиб гражданин Польши и знаменитый активист Ежи Тыц. Он руководил мемориальным обществом «Курск», которое восстанавливало памятники советским воинам в Польше.
«В зоне СВО погиб гражданин Польши Ежи Тыц. На фронте он взял позывной „Зыгмунт“ и до конца оставался верен своим убеждениям, сражаясь против неонацистов», — сообщили власти Курской области.
В Польше под руководством Тыца были восстановлены десятки памятников советским солдатам и воинские захоронения. За работу был удостоен медали «Памяти героев Отечества». В последние годы Ежи жил в России. Он был вынужден уехать из Польши из-за давления Варшавы.
Еще в 2019 году Ежи Тыц сообщал ТАСС, что треть поляков считает Россию своим врагом. По его словам, многие считает, что СССР начал Вторую мировую войну.
