Почетный консул Овеян: Армения сохранит суверенитет только в союзе с Россией

Почетный консул Армении в Тюмени, Заслуженный строитель России Абрам Овеян подчеркнул, что сохранение суверенитета Армении возможно только при тесном союзе с Россией. Такое мнение он выразил в своем поздравительном письме в связи с 35-ой годовщиной независимости Армении.
«Сохранить суверенитет Армения может только в союзе с Россией и путем огромных, поистине национальных усилий по поддержанию политической стабильности, экономического развития и внутреннего общественного консенсуса вокруг целей развития армянской государственности. Независимость в Армении и независимость в России позволяют нашему народу свободно мыслить и действовать, укрепляя суверенитет и Российской Федерации, и Республики Армения», — заявил Овеян. Его слова передает «СМИ2».
По словам дипломата, попытки внешнего вмешательства угрожают стабильности стран постсоветского пространства. Европейские государства, руководствуясь собственными геополитическими интересами, целенаправленно вмешиваются во внутренние дела стран Содружества Независимых Государств (СНГ), стремясь дестабилизировать легитимную власть, подорвать традиционные ценности и нарушить общую ситуацию в регионе. Как отметил Овеян, для этого есть множество примеров.
«Поэтому мы прекрасно понимаем, что одними празднествами и риторическими упражнениями в этот знаменательный день в наше время ограничиваться никак нельзя. За независимость недостаточно бороться, ее нужно суметь сохранить», — заявил Овеян.
Он также напомнил о роли России в истории армянского народа, отметив, что миллионы армян нашли новый дом в РФ после трагических событий начала XX века. По его словам, армянская диаспора за пределами родины продолжает укреплять культурные и социальные связи между поколениями. Почетный консул выразил уверенность, что только совместные усилия по поддержанию политической стабильности и экономического развития могут обеспечить Армении прочное будущее. В завершение своего обращения Овеян поздравил соотечественников с праздником и пожелал Армении мира и успеха на международной арене.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении страны укреплять отношения с Москвой. Как он пояснил, отношения двух стран проходят через «конструктивную трансформацию», на основе которой Армения намерена и дальше укреплять двусторонние связи.
