21 сентября 2025

Сенатор Пушков: цели Мерца все дальше от интересов немцев

Больше половины опрошенных немцев недовольны Мерцем
Больше половины опрошенных немцев недовольны Мерцем

Большинство граждан Германии недовольны работой канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Об этом сообщил сенатор от Пермского края Алексей Пушков. По его словам, разрыв между целями Мерца и интересами немцев все дальше. 

«Мерц никак не может убедить немцев в своей хорошей работе. Рейтинг его поддержки, согласно новому опросу газеты Bild, составляет лишь 26 процентов», — обратил внимание Пушков у себя в Telegram. 

Сенатор также подчеркнул, что партия «Альтернатива для Германии» сейчас занимает лидирующую позицию по уровню поддержки, обогнав Христианско-демократический союз, который возглавляет Мерц. По мнению Пушкова, высокий уровень недовольства среди граждан Германии связан с безоговорочной поддержкой Украинского государства со стороны Берлина, подчиненностью страны структурам Евросоюза, планами по укреплению бундесвера, курсом на милитаризацию экономики и введением санкций против России.

В материале Bild также объясняется рост недовольства Мерцем. По мнению аналитиков, правительству не удалось найти действенный способ вернуть доверие избирателей, несмотря на попытки скорректировать внутреннюю и внешнюю политику. В деловых кругах также недовольны политикой канцлера. Так, бизнес-элиты саботируют проект милитаризации Германии.

