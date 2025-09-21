Большинство граждан Германии недовольны работой канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Об этом сообщил сенатор от Пермского края Алексей Пушков. По его словам, разрыв между целями Мерца и интересами немцев все дальше.
«Мерц никак не может убедить немцев в своей хорошей работе. Рейтинг его поддержки, согласно новому опросу газеты Bild, составляет лишь 26 процентов», — обратил внимание Пушков у себя в Telegram.
Сенатор также подчеркнул, что партия «Альтернатива для Германии» сейчас занимает лидирующую позицию по уровню поддержки, обогнав Христианско-демократический союз, который возглавляет Мерц. По мнению Пушкова, высокий уровень недовольства среди граждан Германии связан с безоговорочной поддержкой Украинского государства со стороны Берлина, подчиненностью страны структурам Евросоюза, планами по укреплению бундесвера, курсом на милитаризацию экономики и введением санкций против России.
В материале Bild также объясняется рост недовольства Мерцем. По мнению аналитиков, правительству не удалось найти действенный способ вернуть доверие избирателей, несмотря на попытки скорректировать внутреннюю и внешнюю политику. В деловых кругах также недовольны политикой канцлера. Так, бизнес-элиты саботируют проект милитаризации Германии.
